ЦСКА одолел «Краснодар» и вышел на второе место

Дубль Ахмеда Мусы принес ЦСКА победу над «Краснодаром» в центральном матче
27-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в столице, закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.
В начале второго тайма Юрий Газинский вывел «Краснодар» вперед. Однако затем Ахмед Муса оформил дубль. На 73-й минуте нигериец сравнял счет, а через 12 минут он же забил победный гол.
Сегодняшняя победа позволила ЦСКА обойти «Спартак» и выйти на второе место в турнирной таблице, но у красно-белых есть матч в запасе. «Краснодар» с 47 баллами остался на пятой строчке.
Ранее сегодня «Зенит» поделил очки с тульским «Арсеналом». Матч закончился со счетом 3:3.
В начале второго тайма Юрий Газинский вывел «Краснодар» вперед. Однако затем Ахмед Муса оформил дубль. На 73-й минуте нигериец сравнял счет, а через 12 минут он же забил победный гол.
Сегодняшняя победа позволила ЦСКА обойти «Спартак» и выйти на второе место в турнирной таблице, но у красно-белых есть матч в запасе. «Краснодар» с 47 баллами остался на пятой строчке.
Ранее сегодня «Зенит» поделил очки с тульским «Арсеналом». Матч закончился со счетом 3:3.
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