«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
ТВ-Эфир
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
    •  

    ЦСКА одолел «Краснодар» и вышел на второе место

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    ЦСКА одолел «Краснодар» и вышел на второе место

    ЦСКА одолел «Краснодар» и вышел на второе место

    ЦСКА одолел «Краснодар» и вышел на второе место
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Дубль Ахмеда Мусы принес ЦСКА победу над «Краснодаром» в центральном матче 27-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в столице, закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

    В начале второго тайма Юрий Газинский вывел «Краснодар» вперед. Однако затем Ахмед Муса оформил дубль. На 73-й минуте нигериец сравнял счет, а через 12 минут он же забил победный гол.

    Сегодняшняя победа позволила ЦСКА обойти «Спартак» и выйти на второе место в турнирной таблице, но у красно-белых есть матч в запасе. «Краснодар» с 47 баллами остался на пятой строчке.

    Ранее сегодня «Зенит» поделил очки с тульским «Арсеналом». Матч закончился со счетом 3:3.

    Новости по теме

    Чемпионат России по футболу

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru