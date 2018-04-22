Российские хоккеисты проиграли чехам в матче Евротура

Сборная России проиграла и в третьем матче чешского этапа Еврохоккейтура.
Встреча, которая прошла в Пардубице, закончилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу сборной Чехии.
У хозяев льда отличились Филип Хитил и Матей Странски. За россиян шайбу забросил Алексей Кручинин.
Таким образом, чехи досрочно стали победителями домашнего этапа. Россияне же потерпели три поражения с одинаковым счетом. Ранее сборная России уступила Финляндии и Швеции.
Отметим, что российская команда впервые в истории Евротура, который проводится с сезона-1996/97, проиграла все матчи в рамках одного этапа.
У хозяев льда отличились Филип Хитил и Матей Странски. За россиян шайбу забросил Алексей Кручинин.
Таким образом, чехи досрочно стали победителями домашнего этапа. Россияне же потерпели три поражения с одинаковым счетом. Ранее сборная России уступила Финляндии и Швеции.
Отметим, что российская команда впервые в истории Евротура, который проводится с сезона-1996/97, проиграла все матчи в рамках одного этапа.
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