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    Российские хоккеисты проиграли чехам в матче Евротура

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    Российские хоккеисты проиграли чехам в матче Евротура

    Российские хоккеисты проиграли чехам в матче Евротура

    Сборная России проиграла и в третьем матче чешского этапа Еврохоккейтура.

    Встреча, которая прошла в Пардубице, закончилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу сборной Чехии.

    У хозяев льда отличились Филип Хитил и Матей Странски. За россиян шайбу забросил Алексей Кручинин.

    Таким образом, чехи досрочно стали победителями домашнего этапа. Россияне же потерпели три поражения с одинаковым счетом. Ранее сборная России уступила Финляндии и Швеции.

    Отметим, что российская команда впервые в истории Евротура, который проводится с сезона-1996/97, проиграла все матчи в рамках одного этапа.

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