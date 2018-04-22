Кто в Белом доме хозяин: команда Трампа настаивает на новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп повторяет: только глупцы не хотят хороших отношений с Москвой. При этом его команда последовательно добивается обратного.
Команда президента США Дональда Трампа продолжает перечислять свои достижения: США экспортируют много нефти и газа, у страны крупнейший в истории и мире военный бюджет, страна высылает дипломатов, вводит санкции, дважды ударила по Сирии. Перестановки на государственных постах приводят лишь к ужесточению политики.
Директор ЦРУ Майк Помпео — кандидат на должность госсекретаря, главы американской дипломатии. В США Помпео известен как сторонник применения пыток. На новом посту он также обещает жесткие меры.
Майк Помпео, директор ЦРУ, кандидат на пост Госсекретаря США: «Еще многое предстоит сделать в плане противодействия неприятелям Америки через санкции. Владимир Путин не получил явного сигнала, поэтому эту работу нам надо продолжать».
Либо старая команда не справлялась с этими сигналами — не осталось почти никого из тех, кто начинал работать с Трапом год назад, — либо не справлялся сам Трамп, и теневое правительство, страшилка конспирологов, начинает сама заниматься подбором персонала. Кто в Белом доме истинный хозяин — неясно.
Президент вроде бы и уполномочен руководить, но очень часто за него это делают исполнители второго и третьего плана. Или не делают: Трампа разгневало, например, то, как он понял — или же его убедили, — что не вся Европа, а каждая европейская страна вышлет по 60 дипломатов из России в связи с делом Скрипаля. Год назад советник по нацбезопасности Флинн, за жизнь и карьеру которого Трамп просил Коми, не уведомил президента о звонке Владимира Путина после инаугурации.
Многие новости о своих решениях Трамп вообще узнает из новостей: так, о введении новых антироссийских санкциях первой сообщила постпред США в ООН Никки Хейли. Впоследствии в Белом доме сообщили, что заявление Хейли было преждевременным, но сама Хейли это отрицает.
Иногда может показаться, что это Никки Хейли ведет самую жесткую антироссийскую политику. Она всегда играет на обострение и звучит жестче даже президентского Twitter и по Сирии, и по так называемому вмешательству Москвы в выборы. Свое первое выступление в Совбезе ООН Хейли начала с осуждения России за ее политику на Украине и в Крыму. Тогда новая администрация еще раздумывала, как относиться к украинскому вопросу, и направление задала именно Хейли.
Новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон — фигура также примечательная. Развязавший иракскую войну бывший посол в ООН запомнился фразой: «Нет такого понятия — ООН, есть международное сообщество, возглавлять которое позволено лишь сверхдержаве — Соединенным Штатам». Трамп больше года раздумывал над кандидатурой, возможно, из-за заявлений Болтона о необходимости «всеобъемлющих и исчерпывающих» санкций вместо ограничений против отдельных компаний и персоналий.
Болтон на этой неделе уже встретился с российским послом Антоновым и тоже говорил с ним о диалоге, выдвигая ожидаемо невыполнимые условия: Россия должна признать вмешательство в американские выборы и покушение на Скрипаля в Солсбери. Дипломатия через ультиматумы и санкции — по-другому Болтон не работает.
Новую попытку ввести санкции Трамп пресек: публично никого не отчитал, санкции не ввел, заявил в своей манере, что их нужно еще «заслужить». Но в том, что сложностей с этим не будет, можно не сомневаться: команда на этих санкциях настаивает.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Директор ЦРУ Майк Помпео — кандидат на должность госсекретаря, главы американской дипломатии. В США Помпео известен как сторонник применения пыток. На новом посту он также обещает жесткие меры.
Майк Помпео, директор ЦРУ, кандидат на пост Госсекретаря США: «Еще многое предстоит сделать в плане противодействия неприятелям Америки через санкции. Владимир Путин не получил явного сигнала, поэтому эту работу нам надо продолжать».
Либо старая команда не справлялась с этими сигналами — не осталось почти никого из тех, кто начинал работать с Трапом год назад, — либо не справлялся сам Трамп, и теневое правительство, страшилка конспирологов, начинает сама заниматься подбором персонала. Кто в Белом доме истинный хозяин — неясно.
Президент вроде бы и уполномочен руководить, но очень часто за него это делают исполнители второго и третьего плана. Или не делают: Трампа разгневало, например, то, как он понял — или же его убедили, — что не вся Европа, а каждая европейская страна вышлет по 60 дипломатов из России в связи с делом Скрипаля. Год назад советник по нацбезопасности Флинн, за жизнь и карьеру которого Трамп просил Коми, не уведомил президента о звонке Владимира Путина после инаугурации.
Многие новости о своих решениях Трамп вообще узнает из новостей: так, о введении новых антироссийских санкциях первой сообщила постпред США в ООН Никки Хейли. Впоследствии в Белом доме сообщили, что заявление Хейли было преждевременным, но сама Хейли это отрицает.
Иногда может показаться, что это Никки Хейли ведет самую жесткую антироссийскую политику. Она всегда играет на обострение и звучит жестче даже президентского Twitter и по Сирии, и по так называемому вмешательству Москвы в выборы. Свое первое выступление в Совбезе ООН Хейли начала с осуждения России за ее политику на Украине и в Крыму. Тогда новая администрация еще раздумывала, как относиться к украинскому вопросу, и направление задала именно Хейли.
Новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон — фигура также примечательная. Развязавший иракскую войну бывший посол в ООН запомнился фразой: «Нет такого понятия — ООН, есть международное сообщество, возглавлять которое позволено лишь сверхдержаве — Соединенным Штатам». Трамп больше года раздумывал над кандидатурой, возможно, из-за заявлений Болтона о необходимости «всеобъемлющих и исчерпывающих» санкций вместо ограничений против отдельных компаний и персоналий.
Болтон на этой неделе уже встретился с российским послом Антоновым и тоже говорил с ним о диалоге, выдвигая ожидаемо невыполнимые условия: Россия должна признать вмешательство в американские выборы и покушение на Скрипаля в Солсбери. Дипломатия через ультиматумы и санкции — по-другому Болтон не работает.
Новую попытку ввести санкции Трамп пресек: публично никого не отчитал, санкции не ввел, заявил в своей манере, что их нужно еще «заслужить». Но в том, что сложностей с этим не будет, можно не сомневаться: команда на этих санкциях настаивает.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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