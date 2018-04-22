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    Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области

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    Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области

    Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области

    Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом недалеко от города Торжка.

    Один человек погиб и еще 11 получили травмы в ДТП с автобусом в Тверской области. Как сообщили «Интерфаксу» в областном управлении МВД, автобус перевернулся на выезде из города Торжка.

    Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области: «По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, 13 пострадали».

    По данным полиции, в автобусе ехали 38 человек. Причины ДТП пока неизвестны.

    Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области: «Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося».

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