Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области

Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом недалеко от города Торжка.
Один человек погиб и еще 11 получили травмы в ДТП с автобусом в Тверской области. Как сообщили «Интерфаксу» в областном управлении МВД, автобус перевернулся на выезде из города Торжка.
Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области: «По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, 13 пострадали».
По данным полиции, в автобусе ехали 38 человек. Причины ДТП пока неизвестны.
Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области: «Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося».
Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области: «По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, 13 пострадали».
По данным полиции, в автобусе ехали 38 человек. Причины ДТП пока неизвестны.
Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области: «Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося».
Комментарии