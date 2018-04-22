Нину Дорошину похоронят рядом с родными

В театре «Современник» рассказали о прощании с актрисой Ниной Дорошиной.
Церемония прощания состоится 24 апреля в театре «Современник» на Чистопрудном бульваре. Начнется панихида в 11:00 мск.
А в 14:00 мск пройдет отпевание в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище. Там же пройдут похороны, могила актрисы будет находиться рядом с могилами ее родственников, передает РИА Новости.
Напомним, накануне, 21 апреля, стало известно, что Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Как сообщали СМИ, в последнее время актриса жаловалась на сердце и проблемы с ногами.
Всю свою творческую жизнь Нина Дорошина была верна только одному театру — «Современнику». И именно на его сцене она впервые сыграла свою главную роль: Нади Кузякиной в спектакле «Любовь и голуби». После выхода на экраны одноименного фильма актриса обрела уже всесоюзную славу.
А в 14:00 мск пройдет отпевание в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище. Там же пройдут похороны, могила актрисы будет находиться рядом с могилами ее родственников, передает РИА Новости.
Напомним, накануне, 21 апреля, стало известно, что Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Как сообщали СМИ, в последнее время актриса жаловалась на сердце и проблемы с ногами.
Всю свою творческую жизнь Нина Дорошина была верна только одному театру — «Современнику». И именно на его сцене она впервые сыграла свою главную роль: Нади Кузякиной в спектакле «Любовь и голуби». После выхода на экраны одноименного фильма актриса обрела уже всесоюзную славу.
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