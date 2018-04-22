Синоптки предупредили о смерчах в Чёрном море у берегов Сочи

Смерчи могут образовываться над морем в районе Сочи в течение воскресенья, предупреждает МЧС.
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Формирование смерчей может произойти на участке Марги — Весёлое над морем, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели напоминают, что в случае выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей впадине — канаве или овраге. следует опасаться порванных электропроводов, высоких строений, деревьев и столбов. Тем, кто находится в помещении, необходимо отойти от окон и быть ближе к глухим стенам, отключить газ и электроэнергию, включить радио.
Напомним, что центр России сейчас находится во власти непогоды. Накануне сильнейший ураган обрушился на Москву. По последним данным, в столице пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. В Подмосковье жертвой непогоды стал житель города Мытищи, восемь пострадали. По данным Гидрометцентра, ветреная погода сохранится в округе и в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Ожидаются дожди и мокрый снег.
Спасатели напоминают, что в случае выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей впадине — канаве или овраге. следует опасаться порванных электропроводов, высоких строений, деревьев и столбов. Тем, кто находится в помещении, необходимо отойти от окон и быть ближе к глухим стенам, отключить газ и электроэнергию, включить радио.
Напомним, что центр России сейчас находится во власти непогоды. Накануне сильнейший ураган обрушился на Москву. По последним данным, в столице пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. В Подмосковье жертвой непогоды стал житель города Мытищи, восемь пострадали. По данным Гидрометцентра, ветреная погода сохранится в округе и в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Ожидаются дожди и мокрый снег.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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