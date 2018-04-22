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    Синоптки предупредили о смерчах в Чёрном море у берегов Сочи

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    • Фото: TheUgurbado / youtube.com
    Синоптки предупредили о смерчах в Чёрном море у берегов Сочи

    Синоптки предупредили о смерчах в Чёрном море у берегов Сочи

    Синоптки предупредили о смерчах в Чёрном море у берегов Сочи
  • Фото: TheUgurbado / youtube.com

    • Смерчи могут образовываться над морем в районе Сочи в течение воскресенья, предупреждает МЧС.

    Формирование смерчей может произойти на участке Марги — Весёлое над морем, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.

    Спасатели напоминают, что в случае выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей впадине — канаве или овраге. следует опасаться порванных электропроводов, высоких строений, деревьев и столбов. Тем, кто находится в помещении, необходимо отойти от окон и быть ближе к глухим стенам, отключить газ и электроэнергию, включить радио.

    Напомним, что центр России сейчас находится во власти непогоды. Накануне сильнейший ураган обрушился на Москву. По последним данным, в столице пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. В Подмосковье жертвой непогоды стал житель города Мытищи, восемь пострадали. По данным Гидрометцентра, ветреная погода сохранится в округе и в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Ожидаются дожди и мокрый снег.

    Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.

    Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.


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