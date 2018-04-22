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    Смертник убил почти 50 человек в Кабуле, более 100 пострадали

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    Смертник убил почти 50 человек в Кабуле, более 100 пострадали

    Смертник убил почти 50 человек в Кабуле, более 100 пострадали

    Смертник убил почти 50 человек в Кабуле, более 100 пострадали
  • Фото: Associated Press © 2018, Rahmat Gul

    • Взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в столице Афганистана.

    В действие взрывное устройство привел террорист-смертник. По последним данным, жертвами теракта стали 48 человек, в том числе пять детей. Еще 112 человек получили ранения.

    Как сообщает TOLOnews, большинство погибших и пострадавших ждали в очереди у входа в центр регистрации избирателей. Ответственность за атаку уже взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Другой теракт произошел сегодня у центра регистрации избирателей в городе Пули-Хумри, столице северной провинции Баглан. Жертвами этого взрыва стали шесть человек.

    Отметим, что сейчас в Афганистане идет регистрация избирателей для участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре. На прошлой неделе были осуществлены три атаки на центры регистрации.

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