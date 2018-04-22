Благотворительный забег помог собрать деньги для больного ребенка

Холодная погода сегодня не помешала сотням москвичей принять участие в благотворительном забеге в парке Горького.

Для взрослых дистанция составила 5 километров, дети финишировали на километровой отметке. Мероприятие провел фонд «Линия жизни», чтобы собрать деньги на лечение мальчику из Ступина.



Ребенок страдает остеосаркомой, ему нужен особый эндопротез бедренной кости стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. На оплату операции пойдут стартовые взносы участников.

