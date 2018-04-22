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    Благотворительный забег помог собрать деньги для больного ребенка. благотворительность, дети и подростки, здоровье, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлаготворительный забег помог собрать деньги для больного ребенка

    Благотворительный забег помог собрать деньги для больного ребенка

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    Благотворительный забег помог собрать деньги для больного ребенка

    Благотворительный забег помог собрать деньги для больного ребенка

    Благотворительный забег помог собрать деньги для больного ребенка

      Холодная погода сегодня не помешала сотням москвичей принять участие в благотворительном забеге в парке Горького.

      Для взрослых дистанция составила 5 километров, дети финишировали на километровой отметке. Мероприятие провел фонд «Линия жизни», чтобы собрать деньги на лечение мальчику из Ступина.

      Ребенок страдает остеосаркомой, ему нужен особый эндопротез бедренной кости стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. На оплату операции пойдут стартовые взносы участников.

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