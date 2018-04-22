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    ДНР готовится обвинить офицеров НАТО в военных преступлениях

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    ДНР готовится обвинить офицеров НАТО в военных преступлениях

    ДНР готовится обвинить офицеров НАТО в военных преступлениях

    В ДНР идет сбор доказательств для возбуждения уголовного дела против представителей НАТО, заявил заместитель командующего оперативным командование республики Эдуард Басурин.

    Власти ДНР намерены возбудить уголовное дело против офицеров НАТО в Донбассе.

    Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командование республики: «В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге».

    На прошлой неделе в министерстве госбезопасности ЛНР также заявляли, что получили «поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО». В ее состав входили граждане Норвегии, Канады, Латвии и Дании. Сообщается, что они участвовали в подготовке диверсионных групп ВСУ.

    Накануне в ООН сообщили, что жертвами военного конфликта на юго-востоке Украины стали более 2500 мирных жителей.

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