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    Дзюба заплатил миллионы и спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    Дзюба заплатил миллионы и спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»

    Дзюба заплатил миллионы и спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»

    Дзюба заплатил миллионы и спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Петербургский «Зенит» и «Арсенал» устроили голевую феерию, но не выявили победителя в Туле.

    Встреча 27-го тура чемпионата России закончилась со счетом 3:3.

    Хозяева смогли забить первыми — уже на 3-й минуте Игорь Горбатенко отправил мяч в ворота «Зенита». На 36-й минуте Леандро Паредес восстановил равновесие, однако в конце первого тайма Сергей Ткачёв вновь вывел тульский «Арсенал» вперед.

    На 77-й минуте хозяева остались вдесятером — Горбатенко получил вторую желтую карточку. После этого Далер Кузяев всего за три минуты оформил дубль. А уже на 88-й минуте Артём Дзюба, который является игроком «Зенита» и выступает за «Арсенал» на правах аренды, поставил точку в матче.

    Отметим, что для того, чтобы Дзюба сегодня смог выйти на поле, «Арсеналу» пришлось выплатить «Зениту» компенсацию в 10 млн рублей. Половину этой суммы 29-летний нападающий оплатил из своих средств.

    Теперь «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице (49 очков). «Арсенал» с 36 баллами находится на шестой строчке.

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