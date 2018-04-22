Дзюба заплатил миллионы и спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» и «Арсенал» устроили голевую феерию, но не выявили победителя в Туле.

Встреча 27-го тура чемпионата России закончилась со счетом 3:3.



Хозяева смогли забить первыми — уже на 3-й минуте Игорь Горбатенко отправил мяч в ворота «Зенита». На 36-й минуте Леандро Паредес восстановил равновесие, однако в конце первого тайма Сергей Ткачёв вновь вывел тульский «Арсенал» вперед.



На 77-й минуте хозяева остались вдесятером — Горбатенко получил вторую желтую карточку. После этого Далер Кузяев всего за три минуты оформил дубль. А уже на 88-й минуте Артём Дзюба, который является игроком «Зенита» и выступает за «Арсенал» на правах аренды, поставил точку в матче.



Отметим, что для того, чтобы Дзюба сегодня смог выйти на поле, «Арсеналу» пришлось выплатить «Зениту» компенсацию в 10 млн рублей. Половину этой суммы 29-летний нападающий оплатил из своих средств.



Теперь «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице (49 очков). «Арсенал» с 36 баллами находится на шестой строчке.