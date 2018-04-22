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    В Архангельской области три ребенка провалились под лед

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    В Архангельской области три ребенка провалились под лед

    В Архангельской области три ребенка провалились под лед

    Девочка и мальчик стали жертвами несчастного случая в Ленском районе Архангельской области, еще одному ребенку удалось спастись.

    Трагедия произошла вечером у поселка Яреньга. Три ребенка вышли на лед реки и провалились.

    В результате девочку и мальчика 7–9 лет утянуло сильным течением. Их девятилетний друг смог удержаться на льду и выбраться.

    Позднее мальчик рассказал о трагедии. Он получил сильный стресс и получил необходимую помощь, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

    На место ЧП направлены водолазы. Как сообщили в архангельском управлении МЧС, глубина в месте провала составляет 1,5–2 метра, на реке сильное течение.

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