В Архангельской области три ребенка провалились под лед

Девочка и мальчик стали жертвами несчастного случая в Ленском районе Архангельской области, еще одному ребенку удалось спастись.
Трагедия произошла вечером у поселка Яреньга. Три ребенка вышли на лед реки и провалились.
В результате девочку и мальчика 7–9 лет утянуло сильным течением. Их девятилетний друг смог удержаться на льду и выбраться.
Позднее мальчик рассказал о трагедии. Он получил сильный стресс и получил необходимую помощь, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
На место ЧП направлены водолазы. Как сообщили в архангельском управлении МЧС, глубина в месте провала составляет 1,5–2 метра, на реке сильное течение.
В результате девочку и мальчика 7–9 лет утянуло сильным течением. Их девятилетний друг смог удержаться на льду и выбраться.
Позднее мальчик рассказал о трагедии. Он получил сильный стресс и получил необходимую помощь, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
На место ЧП направлены водолазы. Как сообщили в архангельском управлении МЧС, глубина в месте провала составляет 1,5–2 метра, на реке сильное течение.
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