Французский остров Мон-Сен-Мишель эвакуируют после громких угроз

Полиция проводит эвакуацию туристов и жителей знаменитого небольшого французского острова
Мон-Сен-Мишель, который расположен на северо-западе страны. Этот небольшой скалистый участок суши стал популярен благодаря стоящему на нем одноименному бенедиктинскому аббатству, привлекающему ежегодно миллионы отдыхающих.
Как передает радиостанция France Info со ссылкой на местную жандармерию, эвакуация началась после того, как около 7:00 по местному времени (8:00 по Москве) неизвестный начал выкрикивать угрозы в адрес сил безопасности. Возмутителя порядка ищут, правоохранители осматривают все находящиеся на острове здания. Неизвестно, вооружен ли этот человек. Представители местных властей сообщили, что решение об эвакуации принято в качестве превентивной меры.
Жан-Марк Сабате, префекта департамента Манш: «Для безопасности всех находящихся на острове я принял решение закрыть аббатство и эвакуировать людей».
По словам Сабате, полиция пытается определить местонахождение и личность подозреваемого по установленным на острове камерам видеонаблюдения. Поисками занимаются все сотрудники правоохранительных органов департамента Манш. Находящиеся на территории Мон-Сен-Мишель люди рассказывают, что над островом кружит вертолет, а у входа в аббатство стоят несколько полицейских машин. По острову пустили шаттл, чтобы забирать постояльцев гостиниц. Все магазины, расположенные в Мон-Сен-Мишель, закрыты.
Жан-Марк Сабате, префекта департамента Манш: «Для безопасности всех находящихся на острове я принял решение закрыть аббатство и эвакуировать людей».
По словам Сабате, полиция пытается определить местонахождение и личность подозреваемого по установленным на острове камерам видеонаблюдения. Поисками занимаются все сотрудники правоохранительных органов департамента Манш. Находящиеся на территории Мон-Сен-Мишель люди рассказывают, что над островом кружит вертолет, а у входа в аббатство стоят несколько полицейских машин. По острову пустили шаттл, чтобы забирать постояльцев гостиниц. Все магазины, расположенные в Мон-Сен-Мишель, закрыты.
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