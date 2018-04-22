Google проверяет жалобы россиян на сбои в работе сервисов

В Google сообщили, что знают о проблемах с доступом к некоторым сервисам в России.
В корпорации подчеркнули, что получили жалобы на сбои. Сейчас специалисты «разбираются в этой ситуации», передает ТАСС.
Напомним, россияне стали жаловаться на сбои в работе Google в ночь на 22 апреля. В частности, некоторые пользователи не могли открыть сайт Google, а другим не удалось войти в свои аккаунты. Пока достоверно неизвестно, связан ли сбой с блокировкой мессенджера Telegram и действиями Роскомнадзора.
Ранее попытки заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к Google и Amazon.
Напомним, россияне стали жаловаться на сбои в работе Google в ночь на 22 апреля. В частности, некоторые пользователи не могли открыть сайт Google, а другим не удалось войти в свои аккаунты. Пока достоверно неизвестно, связан ли сбой с блокировкой мессенджера Telegram и действиями Роскомнадзора.
Ранее попытки заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к Google и Amazon.
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