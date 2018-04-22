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    Google проверяет жалобы россиян на сбои в работе сервисов

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    Google проверяет жалобы россиян на сбои в работе сервисов

    Google проверяет жалобы россиян на сбои в работе сервисов

    В Google сообщили, что знают о проблемах с доступом к некоторым сервисам в России.

    В корпорации подчеркнули, что получили жалобы на сбои. Сейчас специалисты «разбираются в этой ситуации», передает ТАСС.

    Напомним, россияне стали жаловаться на сбои в работе Google в ночь на 22 апреля. В частности, некоторые пользователи не могли открыть сайт Google, а другим не удалось войти в свои аккаунты. Пока достоверно неизвестно, связан ли сбой с блокировкой мессенджера Telegram и действиями Роскомнадзора.

    Ранее попытки заблокировать в России Telegram привели к сбою в работе ряда компаний и приложений. Так, пользователи столкнулись со сложностями при попытках получить доступ к Google и Amazon.

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