В Туле разразился скандал из-за установки на кладбище баннера с портретом умершего

«Рекламный» баннер вместо памятника установили родственники одного из покойных на могиле на Смоленском кладбище в Туле. Столь смелый подход вызвал негодование среди остальных посетителей.
Как сообщает портал «Тульские новости», могила, над которой установлен баннер, находится в отдаленной части кладбища — обычно там хоронят цыган.
На двусторонней конструкции, которая сильно выделяется на фоне других надгробных знаков, с обеих сторон изображены прижизненные портреты двух мужчин. На щит в администрацию пожаловались другие родственники покойных. Посетители заявили, что сооружение «нарушает эстетические нормы мест захоронений и показывает превосходство этих умерших над другими».
Событие вызвало широкое обсуждение в соцсетях. Несмотря на оправдание установивших «рекламный» щит родственников (дескать, так легче было отыскать могилы), местные власти уже вынесли предписание демонтировать баннер.
На двусторонней конструкции, которая сильно выделяется на фоне других надгробных знаков, с обеих сторон изображены прижизненные портреты двух мужчин. На щит в администрацию пожаловались другие родственники покойных. Посетители заявили, что сооружение «нарушает эстетические нормы мест захоронений и показывает превосходство этих умерших над другими».
Событие вызвало широкое обсуждение в соцсетях. Несмотря на оправдание установивших «рекламный» щит родственников (дескать, так легче было отыскать могилы), местные власти уже вынесли предписание демонтировать баннер.
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