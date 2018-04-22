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    В Туле разразился скандал из-за установки на кладбище баннера с портретом умершего

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    • Фото: vk.com
    В Туле разразился скандал <nobr>из-за</nobr> установки на кладбище баннера с портретом умершего

    В Туле разразился скандал из-за установки на кладбище баннера с портретом умершего

    В Туле разразился скандал <nobr>из-за</nobr> установки на кладбище баннера с портретом умершего
  • Фото: vk.com

    • «Рекламный» баннер вместо памятника установили родственники одного из покойных на могиле на Смоленском кладбище в Туле. Столь смелый подход вызвал негодование среди остальных посетителей.

    Как сообщает портал «Тульские новости», могила, над которой установлен баннер, находится в отдаленной части кладбища — обычно там хоронят цыган.

    На двусторонней конструкции, которая сильно выделяется на фоне других надгробных знаков, с обеих сторон изображены прижизненные портреты двух мужчин. На щит в администрацию пожаловались другие родственники покойных. Посетители заявили, что сооружение «нарушает эстетические нормы мест захоронений и показывает превосходство этих умерших над другими».

    Событие вызвало широкое обсуждение в соцсетях. Несмотря на оправдание установивших «рекламный» щит родственников (дескать, так легче было отыскать могилы), местные власти уже вынесли предписание демонтировать баннер.

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