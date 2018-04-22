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    Бежавшего из России коррупционера задержали на украинской границе

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    Бежавшего из России коррупционера задержали на украинской границе

    Бежавшего из России коррупционера задержали на украинской границе

    В Одесской области пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске.

    Мужчину, который находился в розыске по линии Интерпола, удалось задержать при прохождении проверки на пограничном пункте пропуска «Платоново».

    Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, задержанного искали в России для привлечения к ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий.

    Имя задержанного сейчас не называется. О произошедшем уже уведомили сотрудников Интерпола в Киеве.

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