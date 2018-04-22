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    РФ отказалась участвовать в финансировании Всемирного банка

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    РФ отказалась участвовать в финансировании Всемирного банка

    РФ отказалась участвовать в финансировании Всемирного банка

    Россия не согласна с новой политикой Всемирного банка, поэтому отказывается от участия в докапитализации организации.

    Россия не будет участвовать в докапитализации Всемирного банка из-за несогласия с его новой кредитной политикой. Об этом в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, передает РИА Новости. Сторчак объяснил, что новая кредитная политика банка скоро приведет к сворачиванию поддержки самых надежных заемщиков организации — Индии и Китая, — а решение акционеров выделять больше средств беднейшим странам ведет к потере финансовой устойчивости.

    Кроме того, замминистра напомнил, что Всемирный банк отказался от финансирования проектов в России.

    Сергей Сторчак, замминистра финансов РФ: «В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?».

    Накануне акционеры группы Всемирного банка приняли решение об увеличении капитала на 13 млрд долларов до 2025 года. 4,5 млрд долларов из них будут направлены в Международную организацию развития, которая занимается помощью беднейшим странам, 5,5 млрд долларов — на докапитализацию Международной финансовой корпорации, которая отвечает за приток частных инвестиций на развивающиеся рынки, а 3 млрд долларов — на нужды самого банка. Отказ от участия в докапитализации означает для России уменьшение доли в капитале банка и возможное сокращение числа голосов в совете директоров.

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