После урагана в Центральной России 25 тысяч человек остаются без электричества

Около 25 тысяч человек в Центральном федеральном округе остаются без электроснабжения после вчерашнего урагана.
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Около 25 тысяч человек в Центральной России до сих пор остаются без электроснабжения после вчерашнего урагана. Речь идет о жителях Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.
Из сообщения Минэнерго: «Аварийно-восстановительные работы продолжаются (суммарно без электроснабжения остаются около 25 тысяч человек)».
В Минэнерго добавили, что ситуация находится на особом контроле ведомства и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. На местах работают региональные штабы по устранению последствий непогоды.
Накануне сообщалось, что ураган оставил без света почти 45 тысяч человек в 554 населенных пунктах ЦФО. Он также привел к значительным разрушениям и даже жертвам. Между тем, по данным Гидрометцентра, ветреная погода сохранится в округе и в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Ожидаются также дожди и мокрый снег.
Из сообщения Минэнерго: «Аварийно-восстановительные работы продолжаются (суммарно без электроснабжения остаются около 25 тысяч человек)».
В Минэнерго добавили, что ситуация находится на особом контроле ведомства и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. На местах работают региональные штабы по устранению последствий непогоды.
Накануне сообщалось, что ураган оставил без света почти 45 тысяч человек в 554 населенных пунктах ЦФО. Он также привел к значительным разрушениям и даже жертвам. Между тем, по данным Гидрометцентра, ветреная погода сохранится в округе и в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Ожидаются также дожди и мокрый снег.
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