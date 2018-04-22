НашПотребНадзор <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор 16+
    •  

    После урагана в Центральной России 25 тысяч человек остаются без электричества

    комментировать
    • Фото: Районная газета "Верхневолжская правда" / vk.com
    После урагана в Центральной России 25 тысяч человек остаются без электричества

    После урагана в Центральной России 25 тысяч человек остаются без электричества

    После урагана в Центральной России 25 тысяч человек остаются без электричества
  • Фото: Районная газета "Верхневолжская правда" / vk.com

    • Около 25 тысяч человек в Центральном федеральном округе остаются без электроснабжения после вчерашнего урагана.

    Около 25 тысяч человек в Центральной России до сих пор остаются без электроснабжения после вчерашнего урагана. Речь идет о жителях Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.

    Из сообщения Минэнерго: «Аварийно-восстановительные работы продолжаются (суммарно без электроснабжения остаются около 25 тысяч человек)».

    В Минэнерго добавили, что ситуация находится на особом контроле ведомства и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. На местах работают региональные штабы по устранению последствий непогоды.

    Накануне сообщалось, что ураган оставил без света почти 45 тысяч человек в 554 населенных пунктах ЦФО. Он также привел к значительным разрушениям и даже жертвам. Между тем, по данным Гидрометцентра, ветреная погода сохранится в округе и в воскресенье. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Ожидаются также дожди и мокрый снег.

    Новости по теме

    Весна-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru