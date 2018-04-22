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    В Баку проснулся грязевой вулкан: фото

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    • Фото: eco.gov.az
    В Баку проснулся грязевой вулкан: фото

    В Баку проснулся грязевой вулкан: фото

    В Баку проснулся грязевой вулкан: фото
  • Фото: eco.gov.az

    • Извержение грязевого вулкана Торагай произошло в Гарадагском районе Баку.

    Всего сегодня утром зафиксировано два извержения. Первое произошло в 07:00 мск, а второе — в 09:00 мск.

    Как подчеркнули в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, рядом с проснувшимся грязевым вулканом никто не живет. Сейчас специалисты изучают извержение и его последствия.

    До настоящего времени вулкан Торагай извергался 11 раз. В последний раз это произошло в марте 2018 года.

    Грязевой вулкан — геологическое образование, из которого на поверхность извергаются грязевые массы и газы, часто сопровождаемые водой, огнем и нефтью.

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