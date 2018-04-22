Киркоров назвал Бузову «новой Аллой Пугачёвой»

Что происходит между Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой? Это реальная любовь, крепкая дружба или банальный расчет?
Едва завидев Бузову, король эстрады тут же бросает свою давнюю подругу Яну Рудковскую, с которой еще 5 минут назад мило общался. Киркоров целует певице руки, шепчет комплименты и не отходит от Бузовой ни на шаг. Дальше — больше: Бузова садится на колени к королю эстрады и буквально заглядывает ему в рот. От таких ерзаний по его телу Киркоров не сдерживается, закидывает Бузову на плечо и кружит в медленном танце, положив свою царственную длань на ягодицы фаворитки.
Сергей Лазарев, Анна Седокова, Юлианна Караулова недоуменно переглядываются. Никто не сомневается: Бузова разыграла спектакль, чтобы показать, что ей покровительствует сам король эстрады, а значит, должен принять и весь шоу-бизнес. Бузова на каждом углу твердит: она — звезда первой величины. Ей еще со времен телестройки известно: если постоянно набивать себе цену, то и другие поверят. Бузова уверена: еще немного и весь шоу-бизнес падет перед ней ниц. Ведь сам Киркоров в переписке с другом назвал ее «новой Аллой Пугачёвой» — она видела это своими глазами.
Ольга Бузова: «Очень было неприятно, когда я вышла на сцену, многие убрали свои взгляды в телефоны, и делали вид, что им это неинтересно. Привыкайте, Ольга Бузова — номер один, хотите вы этого или нет».
Недавно телеведущая на всю страну заявила, что наступила «эпоха Ольги Бузой — эпоха больших перемен» и по пунктам перечислила: она давно переплюнула многих звезд шоу-бизнеса и по количеству концертов, и по доходам. Только за прошлый год, согласно авторитетному изданию, Бузова заработала 2 миллиона 200 тысяч долларов, а это 135 миллионов рублей.
В шоу-бизнесе подозревают — Киркорову просто выгодно дружить с Бузовой. Возможно, король эстрады надеется, что молодая
кровь фанатов Бузовой поддержит его корону, ведь сам он — артист из другого времени. Поклонников в социальных сетях у него в шесть раз меньше, чем у телеведущей.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Сергей Лазарев, Анна Седокова, Юлианна Караулова недоуменно переглядываются. Никто не сомневается: Бузова разыграла спектакль, чтобы показать, что ей покровительствует сам король эстрады, а значит, должен принять и весь шоу-бизнес. Бузова на каждом углу твердит: она — звезда первой величины. Ей еще со времен телестройки известно: если постоянно набивать себе цену, то и другие поверят. Бузова уверена: еще немного и весь шоу-бизнес падет перед ней ниц. Ведь сам Киркоров в переписке с другом назвал ее «новой Аллой Пугачёвой» — она видела это своими глазами.
Ольга Бузова: «Очень было неприятно, когда я вышла на сцену, многие убрали свои взгляды в телефоны, и делали вид, что им это неинтересно. Привыкайте, Ольга Бузова — номер один, хотите вы этого или нет».
Недавно телеведущая на всю страну заявила, что наступила «эпоха Ольги Бузой — эпоха больших перемен» и по пунктам перечислила: она давно переплюнула многих звезд шоу-бизнеса и по количеству концертов, и по доходам. Только за прошлый год, согласно авторитетному изданию, Бузова заработала 2 миллиона 200 тысяч долларов, а это 135 миллионов рублей.
В шоу-бизнесе подозревают — Киркорову просто выгодно дружить с Бузовой. Возможно, король эстрады надеется, что молодая
кровь фанатов Бузовой поддержит его корону, ведь сам он — артист из другого времени. Поклонников в социальных сетях у него в шесть раз меньше, чем у телеведущей.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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