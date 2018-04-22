Пассажирский самолет экстренно сел в Японии из-за неисправности двигателя

Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в одном из аэропортов Токио.
Самолет американской авиакомпании United Airlines в воскресенье совершил экстренную посадку в аэропорту Нарита в Токио. Как сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ, у самолета, который летел из Лос-Анджелеса в Шанхай, во время полета была обнаружена неисправность в работе двигателя. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Напомним, это уже третий случай за прошедшую неделю, когда пассажирский самолет совершает экстренную посадку из-за неисправности двигателя. В четверг самолет американской авиакомпании Delta был вынужден вернуться в аэропорт Атланты, так как один из его двигателей начал дымиться. А во вторник стало известно об инциденте с самолетом Southwest Airlines, который совершил посадку в Филадельфии из-за взрыва двигателя. В результате происшествия погибла одна пассажирка, еще 19 человек получили травмы.
После инцидента с самолетом Southwest Airlines авиационные власти США начали срочные проверки двигателей лайнеров Boeing-737.
Напомним, это уже третий случай за прошедшую неделю, когда пассажирский самолет совершает экстренную посадку из-за неисправности двигателя. В четверг самолет американской авиакомпании Delta был вынужден вернуться в аэропорт Атланты, так как один из его двигателей начал дымиться. А во вторник стало известно об инциденте с самолетом Southwest Airlines, который совершил посадку в Филадельфии из-за взрыва двигателя. В результате происшествия погибла одна пассажирка, еще 19 человек получили травмы.
После инцидента с самолетом Southwest Airlines авиационные власти США начали срочные проверки двигателей лайнеров Boeing-737.
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