В Москве ураган повредил десятки домов и машин, повалены почти 600 деревьев

В МЧС рассказали о последствиях разрушительного урагана, обрушившегося на Москву в субботу.
По данным ведомства, ветер повалил более 580 деревьев и три рекламных щита. Были повреждены 30 жилых домов и административных зданий, а также 92 машины.
Кроме того, в Новой Москве было нарушено энергоснабжение 60 жилых домов. Свет жильцам вернули в течение часа.
Буря вызвала разрушения и в Подмосковье. Ветер повалил более 145 деревьев, повредив 17 автомашин. Были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах, передает ТАСС.
Напомним, непогода обрушилась на столичный регион в субботу, 21 апреля. В результате в Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. Всего же в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.
Кроме того, в подмосковных Мытищах во время урагана погиб мужчина, на которого упала снесенная ветром бытовка. По последним данным, всего в Московской области пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.
Кроме того, в Новой Москве было нарушено энергоснабжение 60 жилых домов. Свет жильцам вернули в течение часа.
Буря вызвала разрушения и в Подмосковье. Ветер повалил более 145 деревьев, повредив 17 автомашин. Были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах, передает ТАСС.
Напомним, непогода обрушилась на столичный регион в субботу, 21 апреля. В результате в Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. Всего же в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.
Кроме того, в подмосковных Мытищах во время урагана погиб мужчина, на которого упала снесенная ветром бытовка. По последним данным, всего в Московской области пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.
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