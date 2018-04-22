Сбившему чемпионку РФ по велотреку подростку избрана мера пресечения

Подросток, который насмерть сбил велогонщицу Лидию Плужникову, находится под подпиской о невыезде.
17-летний водитель без прав, который насмерть сбил велогонщицу Лидию Плужникову, в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления МВД по Краснодарскому краю.
Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В отношении виновника ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».
ДТП произошло накануне в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Спортсменка ехала на велосипеде, когда ее сбил автомобиль под управлением подростка без прав. Врачи пытались спасти 24-летнюю гонщицу, но ее травмы оказались несовместимы с жизнью.
Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В отношении виновника ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».
ДТП произошло накануне в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Спортсменка ехала на велосипеде, когда ее сбил автомобиль под управлением подростка без прав. Врачи пытались спасти 24-летнюю гонщицу, но ее травмы оказались несовместимы с жизнью.
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