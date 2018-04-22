Расторгуев обматерил журналистов, писавших о его болезнях

Николай Расторгуев впервые лично решил ответить на все вопросы журналистов о его здоровье и богатстве.
61-летний Николай Расторгуев уже и не знает, плакать ему или смеяться. Каждый раз, когда певец берет в руки свежую газету, находит про себя что-то новое. Например, о том, что солист «Любэ» в очередной раз поехал лечиться в Германию. Якобы Расторгуеву предстоит процедура гемодиализа, ее певцу делают периодически, чтобы поддерживать здоровье.
Николай Расторгуев: «Да плюньте этому журналисту в рожу. Это что за бред?»
Батяня Комбат популярно объясняет: да, 10 лет назад у него действительно были серьезные проблемы со здоровьем. Врачи поставили Расторгуеву диагноз «почечная недостаточность». При обследовании выяснилось: болезнь запущена, и единственное спасение — это пересадка почки. Народному артисту успешно провели операцию. Но ни о каком гемодиализе и речи не идет.
Николай Расторгуев: «Понимаете, кто это? Что за ***? Кто может такую *** написать? Во-первых, я как 10 лет уже ничего этого не делаю. Минуточку, чтобы запомнили. Называется гемодиализ. Без этого человек жить не может. Но когда у него произошла операция, трансплантация, никакие гемодиализы тут не нужны. Зачем делать трансплантацию? Чтобы уйти от гемодиализа».
Другая статья о том, что у Николая Расторгуева случился сердечный приступ накануне концерта. Одни писали, что певцу стало плохо в дороге, другие издания добавляли для страху: скорая увезла артиста чуть ли не со сцены.
Николай Расторгуев: «Ну полная хрень. Меня это дико бесит».
Еще одна заметка о недвижимости Расторгуева в Германии. Якобы солист «Любэ» купил в Баден-Бадене апартаменты за 30 миллионов рублей по соседству со своим продюсером Игорем Матвиенко. И каждый год ездит в город-курорт для профилактики: принимает на грудь целебную минералку и купается в бассейнах с термальной водой.
Николай Расторгуев: «Я не живу в Баден-Бадене. Кто вам такое сказал? Бред какой-то».
Живет Расторгуев в Подмосковье. В закрытом коттеджном поселке у солиста «Любэ» дом и 20 соток земли. Стоимость особняков в этом месте доходит до 100 миллионов рублей, и певец пока никуда переселяться не собирается. А в Германии он бывает лишь на гастролях.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Николай Расторгуев: «Да плюньте этому журналисту в рожу. Это что за бред?»
Батяня Комбат популярно объясняет: да, 10 лет назад у него действительно были серьезные проблемы со здоровьем. Врачи поставили Расторгуеву диагноз «почечная недостаточность». При обследовании выяснилось: болезнь запущена, и единственное спасение — это пересадка почки. Народному артисту успешно провели операцию. Но ни о каком гемодиализе и речи не идет.
Николай Расторгуев: «Понимаете, кто это? Что за ***? Кто может такую *** написать? Во-первых, я как 10 лет уже ничего этого не делаю. Минуточку, чтобы запомнили. Называется гемодиализ. Без этого человек жить не может. Но когда у него произошла операция, трансплантация, никакие гемодиализы тут не нужны. Зачем делать трансплантацию? Чтобы уйти от гемодиализа».
Другая статья о том, что у Николая Расторгуева случился сердечный приступ накануне концерта. Одни писали, что певцу стало плохо в дороге, другие издания добавляли для страху: скорая увезла артиста чуть ли не со сцены.
Николай Расторгуев: «Ну полная хрень. Меня это дико бесит».
Еще одна заметка о недвижимости Расторгуева в Германии. Якобы солист «Любэ» купил в Баден-Бадене апартаменты за 30 миллионов рублей по соседству со своим продюсером Игорем Матвиенко. И каждый год ездит в город-курорт для профилактики: принимает на грудь целебную минералку и купается в бассейнах с термальной водой.
Николай Расторгуев: «Я не живу в Баден-Бадене. Кто вам такое сказал? Бред какой-то».
Живет Расторгуев в Подмосковье. В закрытом коттеджном поселке у солиста «Любэ» дом и 20 соток земли. Стоимость особняков в этом месте доходит до 100 миллионов рублей, и певец пока никуда переселяться не собирается. А в Германии он бывает лишь на гастролях.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
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