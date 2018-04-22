Собчак потратила 2,5 млн рублей на отдых в Таиланде

Ксения Собчак шиканула в Тайланде. За что телеведущая заплатила 2,5 миллиона рублей.
36-летняя Собчак довольна: семейный отдых с мужем Максимом Виторганом и полуторагодовалым сыном Платоном на райском острове Ко Кут удался на славу. Телеведущая плескалась в море, загорала на белоснежном песке, занималась любимой йогой и вдоволь пообщалась с ребенком. Наследника Собчак видит редко из-за своей дикой занятости.
Ксения Собчак, телеведущая: «Я взяла две недели отпуска, у меня была тяжелая кампания, поэтому две недели, мне кажется, я заслужила отдохнуть. Что и делала».
Собчак не скрывает: она потратила внушительную сумму на отдых. А Виторган делает удивленное лицо. Актер даже выкладывал пост о том, настолько его шокировал ценник.
Максим Виторган: «Твое лицо, когда ты узнал из прессы, что твой 10-дневный отдых обошелся тебе в 2,5 миллиона рублей. Да я за такие деньги готов весь отдых вернуть и еще выходные за февраль».
Возможно, телеведущая сделала мужу сюрприз и оплатила отпуск из своего кармана? Или Виторган боится афишировать семейные доходы. Хотя Собчак с гордостью озвучивает свои заработки, потому что она заплатила налоги и спит спокойно.
Ксения Собчак: «Я не знаю, про какую правду или не правду пишут. Я много зарабатываю, я не скрываю свои доходы. Зарабатывая 2 млн долларов в год и платя с этих денег налоги, я имею право отдыхать, где хочу».
Но оказывается, 2,5 миллиона за отпуск Собчак — далеко не предел. По подсчетам турагентства, только за аренду виллы площадью более 600 квадратных метров телеведущая выложила три миллиона рублей.
Подробнее — в программе «Ты не поверишь!».
Ксения Собчак, телеведущая: «Я взяла две недели отпуска, у меня была тяжелая кампания, поэтому две недели, мне кажется, я заслужила отдохнуть. Что и делала».
Собчак не скрывает: она потратила внушительную сумму на отдых. А Виторган делает удивленное лицо. Актер даже выкладывал пост о том, настолько его шокировал ценник.
Максим Виторган: «Твое лицо, когда ты узнал из прессы, что твой 10-дневный отдых обошелся тебе в 2,5 миллиона рублей. Да я за такие деньги готов весь отдых вернуть и еще выходные за февраль».
Возможно, телеведущая сделала мужу сюрприз и оплатила отпуск из своего кармана? Или Виторган боится афишировать семейные доходы. Хотя Собчак с гордостью озвучивает свои заработки, потому что она заплатила налоги и спит спокойно.
Ксения Собчак: «Я не знаю, про какую правду или не правду пишут. Я много зарабатываю, я не скрываю свои доходы. Зарабатывая 2 млн долларов в год и платя с этих денег налоги, я имею право отдыхать, где хочу».
Но оказывается, 2,5 миллиона за отпуск Собчак — далеко не предел. По подсчетам турагентства, только за аренду виллы площадью более 600 квадратных метров телеведущая выложила три миллиона рублей.
Подробнее — в программе «Ты не поверишь!».
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