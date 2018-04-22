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    В МВФ перечислили основные угрозы росту мировой экономики

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    В МВФ перечислили основные угрозы росту мировой экономики

    В МВФ перечислили основные угрозы росту мировой экономики

    Усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, высокий уровень мирового долга и увеличение финансовой уязвимости угрожают росту мировой экономики.

    Основными препятствиями для роста мировой экономики являются беспрецедентно высокий уровень мирового долга, усиление напряженности в геополитической и торговой сферах, а также увеличение финансовой уязвимости. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), руководящего органа МВФ.

    Из коммюнике МВФК: «Рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, беспрецедентно высокий уровень глобального долга угрожают перспективам мирового экономического роста. Проблемы в демографической области и низкий рост производительности могут снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста в будущем».

    Специалисты отмечают, что в краткосрочной перспективе риски сбалансированы, однако в целом наблюдается тенденция к снижению роста. Чтобы компенсировать возможные потери, странам необходимы политические меры и реформы финансового сектора, направленные на «повышение производительности, потенциального роста и занятости».

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