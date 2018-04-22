Синоптики советуют россиянам привыкать к разрушительным ураганам

Два человека погибли, 25 пострадали
из-за шторма, который обрушился на центральную часть России накануне. Сильный ветер валил деревья, срывал крыши с домов. Более 40 тысяч человек в Смоленской, Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях остаются без электричества. Последствия непогоды устраняют сотни бригад.
Унесенные ветром деревья, кровли домов, рекламные и строительные конструкции, гаражи и мусорные баки стали причиной травм 25 человек. Двое погибли. 12-летнюю девочку убило мусорным контейнером, когда она возвращалась домой с двумя подругами. Все это произошло на глазах соседей.
Татьяна Перминова, очевидец: «Поднялся очень сильный ветер, стал сдувать. Я остановилась и попыталась закрыть зонтик. В этот момент вижу, как эта конструкция мусорная взлетела и снесла трех девочек. Просто раз — и их всех снесла».
Очевидцы вызвали скорую. Девочку госпитализировали, но спасти не удалось. Сейчас сотрудники СКР выясняют, по чьей вине погиб ребенок и почему контейнер был плохо закреплен. В подмосковных Мытищах погиб мужчина, его придавило строительным вагончиком.
О надвигающемся урагане было известно заранее, МЧС предупреждали население и работников коммунальных служб. Но жертв и повреждений избежать не удалось. От летающих конструкций пострадали дома и машины. Автостоянку, за которую владельцы машин платят взносы, просто сдуло вместе с гаражами.
На Садовом кольце из-за слетевшей кровли произошло ДТП с несколькими машинами. Поваленные деревья во дворах повредили окна, автомобили и линии электропередачи. А в Рыбинске обрушилась крыша супермаркета, не выдержавшая ветра и скопившейся воды.
Всего от стихии пострадали несколько областей — Московская, Ивановская, Тверская, Смоленская, Рязанская, Владимирская и Тульская. Ураган обесточил почти тысячу населенных пунктов. К утру в половине из них электроснабжение удалось восстановить. Энергетики продолжают работу и сейчас.
В аэропортах столицы из-за непогоды были задержаны десятки рейсов. Как говорят синоптики, плохие метеоусловия сохранятся как минимум еще сутки, но повторение субботнего шторма не ожидается.
Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, специалисты по климату советуют привыкать к весенне-летним ураганам, погода становится более резкой и непредсказуемой. И это надолго. Не стоит ждать милости от природы. Коммунальщикам нужно укреплять все, что плохо держится, а населению серьезнее относиться к предупреждениям МЧС.
Татьяна Перминова, очевидец: «Поднялся очень сильный ветер, стал сдувать. Я остановилась и попыталась закрыть зонтик. В этот момент вижу, как эта конструкция мусорная взлетела и снесла трех девочек. Просто раз — и их всех снесла».
Очевидцы вызвали скорую. Девочку госпитализировали, но спасти не удалось. Сейчас сотрудники СКР выясняют, по чьей вине погиб ребенок и почему контейнер был плохо закреплен. В подмосковных Мытищах погиб мужчина, его придавило строительным вагончиком.
О надвигающемся урагане было известно заранее, МЧС предупреждали население и работников коммунальных служб. Но жертв и повреждений избежать не удалось. От летающих конструкций пострадали дома и машины. Автостоянку, за которую владельцы машин платят взносы, просто сдуло вместе с гаражами.
На Садовом кольце из-за слетевшей кровли произошло ДТП с несколькими машинами. Поваленные деревья во дворах повредили окна, автомобили и линии электропередачи. А в Рыбинске обрушилась крыша супермаркета, не выдержавшая ветра и скопившейся воды.
Всего от стихии пострадали несколько областей — Московская, Ивановская, Тверская, Смоленская, Рязанская, Владимирская и Тульская. Ураган обесточил почти тысячу населенных пунктов. К утру в половине из них электроснабжение удалось восстановить. Энергетики продолжают работу и сейчас.
В аэропортах столицы из-за непогоды были задержаны десятки рейсов. Как говорят синоптики, плохие метеоусловия сохранятся как минимум еще сутки, но повторение субботнего шторма не ожидается.
Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, специалисты по климату советуют привыкать к весенне-летним ураганам, погода становится более резкой и непредсказуемой. И это надолго. Не стоит ждать милости от природы. Коммунальщикам нужно укреплять все, что плохо держится, а населению серьезнее относиться к предупреждениям МЧС.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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