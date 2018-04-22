Магия книги: в России стартовал фестиваль чтения «Библионочь»

Этой ночью россияне погрузились не в сон, а в чтение любимых книг. В стране стартовал фестиваль «Библионочь». Свои двери для ценителей литературы открыли книжные магазины, библиотеки и музеи, всего больше полутора тысяч площадок. Тема фестиваля в этом году — «Магия книги».

Чтобы попасть в классический английский детектив и разоблачить убийцу, поучаствовать в магическом представлении, пообщаться с известными режиссерами и писателями, нужно отправиться в ближайший читальный зал. У входа выстраиваются сотни человек, каждый точно знает, как пройти в библиотеку. Неважно, что для этого придется стоять до трех часов ночи. «Библионочь» — это же до утра.



Только в эту ночь хранители библиотек готовы показать места, скрытые от глаз посетителей в обычные дни — запасники и хранилища. Здесь и экземпляры возрастом 400 лет, книги с совершенно уникальной историей.



Один из залов российской государственной библиотеки полностью разрушает представление о том, что диссертация — это нечто унылое, многостраничное без какой-либо иллюстрации или фантазии. Взять хотя бы диссертацию о производстве фанеры из дальневосточных пород дерева. Работа сделана из того самого дерева, есть страница из ореха, есть из клена.



Сегодня уже не скажешь, что 7 лет назад «Библионочь» начиналась как небольшое мероприятие, устроенное активистами. Те, позавидовав музеям, у которых уже была своя музейная ночь, решили дать такую же возможность и библиотекам. В этом году в акции участвует уже более полутора тысяч площадок по всей России. С каждым годом посетителей обычно тихих читальных залов все больше. Подробности — в репортаже корреспондента Владимира Аракелова.