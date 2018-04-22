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    В «Кубке Газпром нефти» примут участие 26 хоккейных команд. Газпром нефть, дети и подростки, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ «Кубке Газпром нефти» примут участие 26 хоккейных команд

    В «Кубке Газпром нефти» примут участие 26 хоккейных команд

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    • Фото: Кубок Газпром нефти / vk.com
    В «Кубке Газпром нефти» примут участие 26 хоккейных команд

    В «Кубке Газпром нефти» примут участие 26 хоккейных команд

    В «Кубке Газпром нефти» примут участие 26 хоккейных команд
    • Фото: Кубок Газпром нефти / vk.com

      • В России стартовал «Кубок Газпром нефти». Он считается крупнейшим европейским турниром по хоккею для игроков до 11 лет. Встречи первенства проходят на ледовых площадках Сочи и Омска.

      В этом году в соревнованиях участвуют 26 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Финляндии. Также приехали спортсмены из Германии.

      Матчи Кубка обслуживают профессиональные судьи. Игры проходят на лучших аренах страны.

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