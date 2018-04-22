В «Кубке Газпром нефти» примут участие 26 хоккейных команд

В России стартовал «Кубок Газпром нефти». Он считается крупнейшим европейским турниром по хоккею для игроков до 11 лет. Встречи первенства проходят на ледовых площадках Сочи и Омска.

В этом году в соревнованиях участвуют 26 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Финляндии. Также приехали спортсмены из Германии.



Матчи Кубка обслуживают профессиональные судьи. Игры проходят на лучших аренах страны.