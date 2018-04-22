Егору из подмосковной многодетной семьи нужны деньги на лечение в Германии

Маленькому Егору из Подмосковья нужна помощь. У него сложная форма лейкоза. Мальчику уже пересадили костный мозг, сейчас он находится под строгим контролем немецких врачей. Если прервать наблюдение, у ребенка может случиться рецидив. Семья уже задолжала клинике почти 35 тысяч евро. Собрать эту сумму многодетная мама Егора не в состоянии.

С виду Егор — обычный ребенок, обычная, кажется, жизнь — комната, игрушки. Только вот компьютерными играми мальчик не увлекается, как все в его возрасте, он только недавно научился складывать и вычитать столбиком. Учеба идет чуть медленнее, Егор отдельно к учительнице ходит, вместе с классом ему нельзя — иммунитет очень слабый, нахватается сразу каких-нибудь инфекций.



Разговор заходит о больнице, там протекает значительная часть жизни Егора. Он страдает редкой болезнью — филадельфийской хромосомой. Очень сложно объяснить какой-то хромосомный сбой, который приводит к лейкозу. Трансплантацию костного мозга ему сделали, но хромосома эта никуда не делась, нужно постоянно наблюдаться. Мама говорит, у сына и кровь-то уже брать неоткуда, все исколото. Мальчику, впрочем, не рассказывают, зачем все эти мучения, и он привычно принимает то, что его просят сделать, например, мазаться кремом от загара, даже апрельское подмосковное солнышко ему может навредить на прогулке.



Ольга Рытова, мама Егора: «Пока наблюдаемся, нам же еще не отменили основное лекарство. Ждем, когда устаканится химеризм. Это соотношение донорских клеток, чем больше в организме реципиента, тем лучше».



Как передает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, этот самый показатель химеризма у Егора как раз упал. Каждые три месяца он должен наблюдаться в Германии, а это для одинокой мамы с тремя детьми совсем неподъемно. Долг перед клиникой уже почти достиг 35 тысяч евро, а нужно снова ехать на обследование, иначе может быть рецидив.



Ольга Рытова: «Без этого постоянного наблюдения в Германии очень плохо будет, такие вещи не оставляют на самотек».



Егор весь оставшийся день будет сидеть на диване. Он устает очень быстро. И, возможно, будет еще хуже. Чтобы помочь мальчику, отправьте СМС на номер 4575 со словом «журавлик» и суммой пожертвования. Например: журавлик 300.