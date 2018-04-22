В Китае при столкновении двух каноэ погибли 17 человек

На юге Поднебесной 17 человек погибли в результате столкновения двух лодок. Это случилось во время подготовки к соревнованиям, которые обычно проходят в Праздник лета.

Лодки потеряли управление, столкнулись и перевернулись. 57 человек оказались в воде, 40 из них удалось спасти.



Некоторые люди, находившиеся в каноэ, сами успешно добрались до берега. В поисково-спасательной операции задействовали 200 человек.