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    В Китае при столкновении двух каноэ погибли 17 человек. Китай, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Китае при столкновении двух каноэ погибли 17 человек

    В Китае при столкновении двух каноэ погибли 17 человек

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    В Китае при столкновении двух каноэ погибли 17 человек

    В Китае при столкновении двух каноэ погибли 17 человек

    В Китае при столкновении двух каноэ погибли 17 человек

      На юге Поднебесной 17 человек погибли в результате столкновения двух лодок. Это случилось во время подготовки к соревнованиям, которые обычно проходят в Праздник лета.

      Лодки потеряли управление, столкнулись и перевернулись. 57 человек оказались в воде, 40 из них удалось спасти.

      Некоторые люди, находившиеся в каноэ, сами успешно добрались до берега. В поисково-спасательной операции задействовали 200 человек.

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