Ученые нашли способ восстановления печени

Мусороперерабатывающим заводом организма, который пропускает через себя канцерогены, токсины и другой хлам, является печень. Это
орган-трудоголик. Он в сутки фильтрует канистры крови и даже удостоился собственного праздника — Всемирного дня печени, который отмечается как раз на этой неделе.
Пожаловаться на плохое состояние печень не может, ведь в ней нет нервных окончаний, поэтому разрушается она без боли, тихо и незаметно. Происходит это у каждого третьего. Но как понять, что этот жизненно важный фильтр вдруг забарахлил? Правда ли, что его можно почистить обычными яблоками и свеклой? Что именно убивает печень, а что делает сильнее?
Алкоголь, попадая в печень, превращается в окисленный спирт. Печень может расщеплять молекулы этого канцерогенна, если их мало, но если вредного ацетальдегида много, то он испепеляет важнейшие кроветворные клетки, печень покрывается рубцами, которые зарастают жиром. Это балласт мешает органу дальше трудится.
Зная это, организм старается от алкоголя как можно скорее избавиться, поэтому спиртное срабатывает как мочегонное, а на следующее утро человек мучается жаждой. Печень — самый большой внутренний орган, для хорошей работы ему воды больше всех нужно, поэтому, когда хозяин под градусом, печень мучается и страдает.
Австралийский национальный совет по здравоохранению выяснил, сколько можно выпить, чтобы не шокировать печень. В день не более двух раз по 10 граммов чистого спирта. Это две рюмки крепкого алкоголя, или же два бокала вина, или кружка пива объемом 500 миллилитров.
Есть напитки, которые помогают восстановить печень и сделать ее сильнее. Этот орган обожает кофе. Именно кофе способен расщеплять вокруг нее лишний жир и не нужный ей коллагеновый белок, а также содержит важный антиоксидант глутатион, позволяющей печени не стареть. А японские медики установили, что у тех, кто регулярно пьет 4–5 чашек зеленого чая в день, показатели здоровья печени растут, а риск рака этого органа резко снижается. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Алкоголь, попадая в печень, превращается в окисленный спирт. Печень может расщеплять молекулы этого канцерогенна, если их мало, но если вредного ацетальдегида много, то он испепеляет важнейшие кроветворные клетки, печень покрывается рубцами, которые зарастают жиром. Это балласт мешает органу дальше трудится.
Зная это, организм старается от алкоголя как можно скорее избавиться, поэтому спиртное срабатывает как мочегонное, а на следующее утро человек мучается жаждой. Печень — самый большой внутренний орган, для хорошей работы ему воды больше всех нужно, поэтому, когда хозяин под градусом, печень мучается и страдает.
Австралийский национальный совет по здравоохранению выяснил, сколько можно выпить, чтобы не шокировать печень. В день не более двух раз по 10 граммов чистого спирта. Это две рюмки крепкого алкоголя, или же два бокала вина, или кружка пива объемом 500 миллилитров.
Есть напитки, которые помогают восстановить печень и сделать ее сильнее. Этот орган обожает кофе. Именно кофе способен расщеплять вокруг нее лишний жир и не нужный ей коллагеновый белок, а также содержит важный антиоксидант глутатион, позволяющей печени не стареть. А японские медики установили, что у тех, кто регулярно пьет 4–5 чашек зеленого чая в день, показатели здоровья печени растут, а риск рака этого органа резко снижается. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Комментарии