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    В Литве эстонец избил украинца из-за спора о России

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    В Литве эстонец избил украинца из-за спора о России

    В Литве эстонец избил украинца <nobr>из-за</nobr> спора о России

    В литовском городе Каунас пьяный житель Эстонии поспорил с гражданином Украины о России. Словесная перепалка переросла в драку, которая закончилась госпитализацией украинца.

    Конфликт произошел в одном из баров в центре Каунаса. Мужчины обсуждали действия Украины и ее отношения с Россией, разошлись во мнениях и решили выяснить отношения на кулаках.

    Они вышли из бара на улицу, после чего эстонец сбил украинца с ног и избил. Пострадавшего доставили в больницу. Там выяснилось, что серьезных травм он не получил.

    Позже эстонец извинился перед своим оппонентом, а тот в свою очередь заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Также украинец рассказал, что приехал в Литву на заработки, однако после драки ему захотелось вернуться домой, сообщает Sputnik Lietuva.



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