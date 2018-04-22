В Литве эстонец избил украинца из-за спора о России

В литовском городе Каунас пьяный житель Эстонии поспорил с гражданином Украины о России. Словесная перепалка переросла в драку, которая закончилась госпитализацией украинца.
Конфликт произошел в одном из баров в центре Каунаса. Мужчины обсуждали действия Украины и ее отношения с Россией, разошлись во мнениях и решили выяснить отношения на кулаках.
Они вышли из бара на улицу, после чего эстонец сбил украинца с ног и избил. Пострадавшего доставили в больницу. Там выяснилось, что серьезных травм он не получил.
Позже эстонец извинился перед своим оппонентом, а тот в свою очередь заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Также украинец рассказал, что приехал в Литву на заработки, однако после драки ему захотелось вернуться домой, сообщает Sputnik Lietuva.
Они вышли из бара на улицу, после чего эстонец сбил украинца с ног и избил. Пострадавшего доставили в больницу. Там выяснилось, что серьезных травм он не получил.
Позже эстонец извинился перед своим оппонентом, а тот в свою очередь заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование. Также украинец рассказал, что приехал в Литву на заработки, однако после драки ему захотелось вернуться домой, сообщает Sputnik Lietuva.
Комментарии