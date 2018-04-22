Мезороллер для кожи и автотюнер для гитары: тест рекламных обещаний

Специалисты оценили возможности домашнего транспортера мебели, автотюнера, самостоятельно настраивающего гитару, и мезороллера, который обещает сделать кожу упругой, а волосы густыми.
Автотюнер — эта небольшая коробочка, якобы избавляющая гитаристов от проблем с настройкой инструмента. Устройство по Bluetooth соединяется с приложением на смартфоне, тот через микрофон определяет тон каждой струны и диктует тюнеру, в какую сторону крутить колки, чтобы поймать верный строй. Проще не бывает. Цена в России — почти 8500 рублей. Стоит ли прибор своих денег? Не сразу, но настроить гитару все-таки удалось. Производитель заявлял, что на каждую струну потребуется буквально по 10 секунд, но прибор не торопился. Получилось неидеально, но для начинающего музыканта более чем достаточно.
В руках новичка аппарат полностью ослабил одну из струн и отказывался возвращать натяжение. По мнению руководителя музыкальной школы, профессионалу этот прибор не нужен, потому что он и сам все настроит, а начинающим будет тяжело без посторонней помощи разобраться в работе устройства. Большинство опрошенных гитаристов сошлись во мнении, что лучше не полагаться на автоматику, а работать руками, это позволяет лучше почувствовать инструмент.
Транспортер для мебели позволяет двигать в помещении предметы интерьера, не тратя больших физических сил. Устройство состоит из 4 пластиковых платформ на колесиках с вращающейся площадкой и металлического подъемного рычага. Производитель уверяет, что теперь какой угодно предмет интерьера, будь то диван или шкаф, станет почти невесомым и подвластным всего одному человеку любой комплекции! Цена набора — 700 рублей.
Выдвинуть диван для уборки устройство смогло. Но надо признать, что система не универсальна, она подойдет не для любой мебели. Например, если диван высоко поднят над полом, а ножка утоплена в основание, устройство ничего сделать не сможет. Например, плотно стоящий на полу шкаф не подвинется, просто не хватит зазора, чтобы просунуть рычаг.
У платформ нет ограничителей, они то и дело норовят выскочить из-под ножки. Но, если не торопиться и все делать аккуратно, то проблем не будет. Пусть и со множеством оговорок, но устройство вполне справляется со своей работой. Ломаться в нем нечему, да и цена вполне подъемная.
Вернуть коже упругость, улучшить цвет лица и даже побороть облысение всего за 10 сеансов обещают производители мезороллера за 1499 рублей. Это валик с двумя сотнями игл из медицинской стали, которые должны прокалывать кожу, образуя микроканалы, через которые внутрь будут лучше проникать компоненты специальных сывороток или коктейлей, которыми нужно заранее покрыть кожу. По сути, это упрощенная версия метода мезотерапии, хорошо известного косметологам. Специалисты, правда, используют более сложную технику, которая прямо впрыскивает препараты внутрь кожи. Даст ли похожий эффект простое накалывание?
Перед процедурой и лицо, и аппарат нужно обработать антисептиком. Затем надо нанести косметическое средство, например, сыворотку на основе гиалуроновой кислоты, после чего работать мезороллером в разных направлениях — по вертикали, горизонтали и диагонали в обоих направлениях, не больше 10 движений на одном месте. Нажим средний, никаких давлений быть не должно. Потом производитель рекомендует нанести успокаивающую маску, а если предстоит прогулка, то солнцезащитный крем.
Для борьбы с целлюлитом аппаратом надо обработать бедра и ягодицы. Результат получился хороший. После процедур на лице кожа разгладилась и стала более подтянутой. Положительные изменения есть, но не радикальные. Главное — покупать модель с безопасной длиной игл и консультироваться со специалистом. Подробности — в программе «Чудо техники».
В руках новичка аппарат полностью ослабил одну из струн и отказывался возвращать натяжение. По мнению руководителя музыкальной школы, профессионалу этот прибор не нужен, потому что он и сам все настроит, а начинающим будет тяжело без посторонней помощи разобраться в работе устройства. Большинство опрошенных гитаристов сошлись во мнении, что лучше не полагаться на автоматику, а работать руками, это позволяет лучше почувствовать инструмент.
Транспортер для мебели позволяет двигать в помещении предметы интерьера, не тратя больших физических сил. Устройство состоит из 4 пластиковых платформ на колесиках с вращающейся площадкой и металлического подъемного рычага. Производитель уверяет, что теперь какой угодно предмет интерьера, будь то диван или шкаф, станет почти невесомым и подвластным всего одному человеку любой комплекции! Цена набора — 700 рублей.
Выдвинуть диван для уборки устройство смогло. Но надо признать, что система не универсальна, она подойдет не для любой мебели. Например, если диван высоко поднят над полом, а ножка утоплена в основание, устройство ничего сделать не сможет. Например, плотно стоящий на полу шкаф не подвинется, просто не хватит зазора, чтобы просунуть рычаг.
У платформ нет ограничителей, они то и дело норовят выскочить из-под ножки. Но, если не торопиться и все делать аккуратно, то проблем не будет. Пусть и со множеством оговорок, но устройство вполне справляется со своей работой. Ломаться в нем нечему, да и цена вполне подъемная.
Вернуть коже упругость, улучшить цвет лица и даже побороть облысение всего за 10 сеансов обещают производители мезороллера за 1499 рублей. Это валик с двумя сотнями игл из медицинской стали, которые должны прокалывать кожу, образуя микроканалы, через которые внутрь будут лучше проникать компоненты специальных сывороток или коктейлей, которыми нужно заранее покрыть кожу. По сути, это упрощенная версия метода мезотерапии, хорошо известного косметологам. Специалисты, правда, используют более сложную технику, которая прямо впрыскивает препараты внутрь кожи. Даст ли похожий эффект простое накалывание?
Перед процедурой и лицо, и аппарат нужно обработать антисептиком. Затем надо нанести косметическое средство, например, сыворотку на основе гиалуроновой кислоты, после чего работать мезороллером в разных направлениях — по вертикали, горизонтали и диагонали в обоих направлениях, не больше 10 движений на одном месте. Нажим средний, никаких давлений быть не должно. Потом производитель рекомендует нанести успокаивающую маску, а если предстоит прогулка, то солнцезащитный крем.
Для борьбы с целлюлитом аппаратом надо обработать бедра и ягодицы. Результат получился хороший. После процедур на лице кожа разгладилась и стала более подтянутой. Положительные изменения есть, но не радикальные. Главное — покупать модель с безопасной длиной игл и консультироваться со специалистом. Подробности — в программе «Чудо техники».
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