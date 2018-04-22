Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 22 апреля

Специалисты оценили мнение ученых об умеренном питании, воспользовались уникальной возможностью посмотреть на Луну вблизи, и напомнили о важности крепкого сна.
5. Новый космоплан
В американском штате Аризона впервые испытали в режиме реального полета новый космоплан частной компании Virgin Galactic. Аппарат сбросили со специального самолета и включили ракетные двигатели, но пока только на 30 секунд. За это время управляемый двумя пилотами аппарат разогнался до 2200 километров в час и достиг высоты в 25 километров, а потом успешно приземлился. С помощью такой техники компания рассчитывает поднимать туристов на границу космоса и сделать этот вид отдыха сравнительно массовым и доступным.
4. Холод — не помеха
Помидоры и огурцы можно вырастить даже в Антарктиде. Это доказали исследователи с германской полярной станции «Ноймайер 3». Они сделали оснащенную по последнему слову техники теплицу с гидропоникой, искусственным освещением и даже дистанционным управлением из Германии на случай, если погода не позволит самим ученым преодолеть расстояние в 400 метров между теплицей и жилым модулем. В итоге впервые в истории антарктических миссий уже удалось собрать неплохой урожай — 3,5 килограмма салата, 70 редисок и 18 огурцов. Главный садовник станции Пауль Цабель уверен, что уже к маю ему удастся получать по 5 килограммов овощей в неделю. Он подбирает оптимальные режимы работы теплицы и отмечает, что все это пригодится не только полярникам, но и космонавтам при будущем освоении других планет.
3. Всем спать!
Хорошо спать очень полезно для здоровья. Это еще раз доказала новая работа американских физиологов. Они обнаружили, что всего одна ночь без сна приводит к существенному повышению в мозгу уровня бета-амилоидов — веществ, которые в особенно больших количествах находят у пациентов с болезнью Альцгеймера. Разумеется, делать вывод о том, что нарушения сна ведут к слабоумию, еще слишком рано. Известно, что во время нормального отдыха здоровый мозг успешно избавляется от излишков бета-амилоидов. Но без очень уж большой необходимости лишать себя сна, наверное, лучше не надо.
2. Тур по Луне
Уникальную возможность посмотреть на Луну вблизи, причем в разрешении 4K, подарила человечеству миссия автоматического аппарата Lunar Reconaissance Orbiter. Сделанные им за 9 лет кадры теперь собраны в одну выложенную в Интернет виртуальную экскурсию по спутнику Земли. Там видно самые примечательные места Луны, включая кратеры, наиболее подходящие для будущей колонизации благодаря наличию источника воды — льда. Детализация снимков позволяет разглядеть и оставшиеся от визита людей на Луну спускаемый аппарат и ровер, на котором астронавты ездили по поверхности.
1. Есть надо меньше
Умеренность в питании продлевает жизнь. Очередную работу на эту тему выпустили ученые из Французского национального центра научных исследований. Они подвели итоги многолетнего эксперимента на серых мышиных лемурах — существах, которые имеют много физиологически общего с человеком. Та группа, которая с раннего взрослого возраста получала на 30% меньше калорий, но без дефицита витаминов и минералов, прожила на 50% дольше, чем лемуры, питавшиеся как обычно. Ранее подобные же результаты ученые получали и с другими организмами — мышами, червями и даже дрожжами. Во всех случаях жизнь становится не только длиннее, но и здоровее, продлевается период активной молодости. Подробности — в программе «Чудо техники».
В американском штате Аризона впервые испытали в режиме реального полета новый космоплан частной компании Virgin Galactic. Аппарат сбросили со специального самолета и включили ракетные двигатели, но пока только на 30 секунд. За это время управляемый двумя пилотами аппарат разогнался до 2200 километров в час и достиг высоты в 25 километров, а потом успешно приземлился. С помощью такой техники компания рассчитывает поднимать туристов на границу космоса и сделать этот вид отдыха сравнительно массовым и доступным.
4. Холод — не помеха
Помидоры и огурцы можно вырастить даже в Антарктиде. Это доказали исследователи с германской полярной станции «Ноймайер 3». Они сделали оснащенную по последнему слову техники теплицу с гидропоникой, искусственным освещением и даже дистанционным управлением из Германии на случай, если погода не позволит самим ученым преодолеть расстояние в 400 метров между теплицей и жилым модулем. В итоге впервые в истории антарктических миссий уже удалось собрать неплохой урожай — 3,5 килограмма салата, 70 редисок и 18 огурцов. Главный садовник станции Пауль Цабель уверен, что уже к маю ему удастся получать по 5 килограммов овощей в неделю. Он подбирает оптимальные режимы работы теплицы и отмечает, что все это пригодится не только полярникам, но и космонавтам при будущем освоении других планет.
3. Всем спать!
Хорошо спать очень полезно для здоровья. Это еще раз доказала новая работа американских физиологов. Они обнаружили, что всего одна ночь без сна приводит к существенному повышению в мозгу уровня бета-амилоидов — веществ, которые в особенно больших количествах находят у пациентов с болезнью Альцгеймера. Разумеется, делать вывод о том, что нарушения сна ведут к слабоумию, еще слишком рано. Известно, что во время нормального отдыха здоровый мозг успешно избавляется от излишков бета-амилоидов. Но без очень уж большой необходимости лишать себя сна, наверное, лучше не надо.
2. Тур по Луне
Уникальную возможность посмотреть на Луну вблизи, причем в разрешении 4K, подарила человечеству миссия автоматического аппарата Lunar Reconaissance Orbiter. Сделанные им за 9 лет кадры теперь собраны в одну выложенную в Интернет виртуальную экскурсию по спутнику Земли. Там видно самые примечательные места Луны, включая кратеры, наиболее подходящие для будущей колонизации благодаря наличию источника воды — льда. Детализация снимков позволяет разглядеть и оставшиеся от визита людей на Луну спускаемый аппарат и ровер, на котором астронавты ездили по поверхности.
1. Есть надо меньше
Умеренность в питании продлевает жизнь. Очередную работу на эту тему выпустили ученые из Французского национального центра научных исследований. Они подвели итоги многолетнего эксперимента на серых мышиных лемурах — существах, которые имеют много физиологически общего с человеком. Та группа, которая с раннего взрослого возраста получала на 30% меньше калорий, но без дефицита витаминов и минералов, прожила на 50% дольше, чем лемуры, питавшиеся как обычно. Ранее подобные же результаты ученые получали и с другими организмами — мышами, червями и даже дрожжами. Во всех случаях жизнь становится не только длиннее, но и здоровее, продлевается период активной молодости. Подробности — в программе «Чудо техники».
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