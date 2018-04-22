Телемедицина: насколько можно доверять дистанционной диагностике

В России с 2018 года начал действовать закон о телемедицине. Он впервые должен создать условия для легального проведения удаленных консультаций, и, как ожидается, даст старт активному использованию во врачебной практике многочисленных мобильных устройств, следящих за здоровьем. Как это изменит медицину в ближайшее время?
Профессор Олег Медведев с факультета фундаментальной медицины МГУ — настоящий фанат новейших гаджетов для слежения за здоровьем. Он все тестирует лично и уверенно говорит, что вскоре медицина изменится, по крайней мере для тех, кому собственный организм небезразличен. Современные мини-устройства позволяют непрерывно следить за ключевыми показателями и замечать изменения тогда, когда еще не поздно что-то исправить.
ЭКГ может сделать чехол для телефона, а пульс и температуру измерит наушник. Новинок появляется очень много. И приходят они в основном из-за океана. В Майами-Бич слетаются не только российские знаменитости, но и американские пенсионеры. И уникальность ситуации в том, что сами-то они переезжают, а их лечащие доктора остаются на севере, в Канзасе и Нью-Йорке, но одни должны оставаться на связи с другими. И это положение очень стимулирует развитие в США телемедицинских технологий.
Первые массовые проекты, позволяющие медикам лечить пациентов на расстоянии, появились в 60-е годы именно в Америке. Так следили за здоровьем больных диабетом ветеранов армии, живущих в глубинке. Сейчас три из четырех клиник в США лечат и ставят диагнозы через Интернет. Понадобились долгие споры и даже суды, чтобы это стало возможно и легально.
В России процесс, как говорится, тоже пошел. С 2018 года вступил в действие закон о телемедицине. Пока, правда, он лишь признал право этого явления на существование и оставил множество ограничений для докторов.
Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины медицинской компании: «Обычный вопрос: вы дистанционно поставили пациенту диагноз, а он умер. Кто будет отвечать?»
Согласно закону, пока без обычного приема ставить диагнозы докторам запрещается, но сама телемедицина существует. Заведующий отделением клиники им. Семашко в Москве Заур Шугушев уже 18 лет консультирует коллег и пациентов по видеосвязи. Подробности — в программе «Чудо техники».
ЭКГ может сделать чехол для телефона, а пульс и температуру измерит наушник. Новинок появляется очень много. И приходят они в основном из-за океана. В Майами-Бич слетаются не только российские знаменитости, но и американские пенсионеры. И уникальность ситуации в том, что сами-то они переезжают, а их лечащие доктора остаются на севере, в Канзасе и Нью-Йорке, но одни должны оставаться на связи с другими. И это положение очень стимулирует развитие в США телемедицинских технологий.
Первые массовые проекты, позволяющие медикам лечить пациентов на расстоянии, появились в 60-е годы именно в Америке. Так следили за здоровьем больных диабетом ветеранов армии, живущих в глубинке. Сейчас три из четырех клиник в США лечат и ставят диагнозы через Интернет. Понадобились долгие споры и даже суды, чтобы это стало возможно и легально.
В России процесс, как говорится, тоже пошел. С 2018 года вступил в действие закон о телемедицине. Пока, правда, он лишь признал право этого явления на существование и оставил множество ограничений для докторов.
Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины медицинской компании: «Обычный вопрос: вы дистанционно поставили пациенту диагноз, а он умер. Кто будет отвечать?»
Согласно закону, пока без обычного приема ставить диагнозы докторам запрещается, но сама телемедицина существует. Заведующий отделением клиники им. Семашко в Москве Заур Шугушев уже 18 лет консультирует коллег и пациентов по видеосвязи. Подробности — в программе «Чудо техники».
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