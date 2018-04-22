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    США призвали Украину поднять цены на газ

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    США призвали Украину поднять цены на газ

    США призвали Украину поднять цены на газ

    Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал власти Украины повысить цены на газ.

    Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам встречи Салливана с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

    Также она рассказала, что Салливан потребовал у украинских властей удвоить усилия по проведению реформ и выполнению программ Международного валютного фонда, приняв закон о создании независимого антикоррупционного суда.

    При этом Салливан пообещал Украине «нерушимую поддержку» со стороны США в части сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, передает ТАСС.

    Встреча Климкина и Салливана прошла на полях министерской встречи стран «большой семерки» в в Торонто.

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