США призвали Украину поднять цены на газ

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал власти Украины повысить цены на газ.
Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам встречи Салливана с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Также она рассказала, что Салливан потребовал у украинских властей удвоить усилия по проведению реформ и выполнению программ Международного валютного фонда, приняв закон о создании независимого антикоррупционного суда.
При этом Салливан пообещал Украине «нерушимую поддержку» со стороны США в части сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, передает ТАСС.
Встреча Климкина и Салливана прошла на полях министерской встречи стран «большой семерки» в в Торонто.
Также она рассказала, что Салливан потребовал у украинских властей удвоить усилия по проведению реформ и выполнению программ Международного валютного фонда, приняв закон о создании независимого антикоррупционного суда.
При этом Салливан пообещал Украине «нерушимую поддержку» со стороны США в части сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, передает ТАСС.
Встреча Климкина и Салливана прошла на полях министерской встречи стран «большой семерки» в в Торонто.
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