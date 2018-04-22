США намерены оставить авианосец «Гарри Трумэн» в Средиземном море

Пентагон может оставить ударную группу во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в в Средиземном море
из-за «растущих вызовов со стороны России» в регионе.
Как сообщает издание Defense News, сейчас эти планы рассматриваются военным командованием на самых высоких уровнях. Отмечается, что такое решение может быть принято на фоне рассмотрения Пентагоном «способов использовать свои силы для противостояния растущим вызовам со стороны России и Китая».
Кроме того, пишет издание, присутствие авианосца рядом с российскими стратегическими интересами тесно связано с недавно представленной Стратегией национальной обороны США. В тексте этого документа заявлено, что главным вопросом для национальной безопасности США теперь считается «стратегическое соперничество между государствами, а не терроризм».
Между тем, если группа останется в Средиземном море, это нарушит введенный еще в 1991 году порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке.
Ранее СМИ сообщили, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В состав группы входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут», эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих. Ожидается, что позднее в регион проследует фрегат ВМС Германии «Гессен».
Кроме того, пишет издание, присутствие авианосца рядом с российскими стратегическими интересами тесно связано с недавно представленной Стратегией национальной обороны США. В тексте этого документа заявлено, что главным вопросом для национальной безопасности США теперь считается «стратегическое соперничество между государствами, а не терроризм».
Между тем, если группа останется в Средиземном море, это нарушит введенный еще в 1991 году порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке.
Ранее СМИ сообщили, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В состав группы входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут», эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих. Ожидается, что позднее в регион проследует фрегат ВМС Германии «Гессен».
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