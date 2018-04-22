Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за 140 тысяч долларов

Меню самого первого обеда на борту печально известного «Титаника» ушло с молотка в Великобритании за 100 тысяч фунтов, или 140 тысяч долларов.
Торги провел аукционный дом Henry Aldridge & Son в городе Девицес в графстве Уилтшир. По данным ВВС, в меню указаны блюда, которые были поданы техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года.
В списке блюд — говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.
С борта лайнера листок с меню забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. Перед тем как судно отправилось в свой первый и последний путь, Лайтхоллер передал меню своей жене. Он, кстати, оказался стал самым старшим по званию офицером, который выжил при крушении, и умер только в 1952 году.
Известно, что на аукционе меню приобре выкупил британский коллекционером. Его имя не разглашается. Также на этом аукционе были проданы ключ от штурманской рубки — за 110 тысяч долларов и табличка погибшего стюарда Томаса Мюллена — за 80 тысяч долларов.
«Титаник» отправился в Нью-Йорк из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики. Через 2 часа 40 минут пароход затонул. жертвами кораблекрушения стали около 1,5 тысячи человек. Еще 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.
В списке блюд — говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.
С борта лайнера листок с меню забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. Перед тем как судно отправилось в свой первый и последний путь, Лайтхоллер передал меню своей жене. Он, кстати, оказался стал самым старшим по званию офицером, который выжил при крушении, и умер только в 1952 году.
Известно, что на аукционе меню приобре выкупил британский коллекционером. Его имя не разглашается. Также на этом аукционе были проданы ключ от штурманской рубки — за 110 тысяч долларов и табличка погибшего стюарда Томаса Мюллена — за 80 тысяч долларов.
«Титаник» отправился в Нью-Йорк из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики. Через 2 часа 40 минут пароход затонул. жертвами кораблекрушения стали около 1,5 тысячи человек. Еще 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.
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