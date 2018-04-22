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    Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за 140 тысяч долларов

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    • Фото: henryaldridgeandson / instagram.com
    Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за 140 тысяч долларов

    Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за 140 тысяч долларов

    Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за 140 тысяч долларов
  • Фото: henryaldridgeandson / instagram.com

    • Меню самого первого обеда на борту печально известного «Титаника» ушло с молотка в Великобритании за 100 тысяч фунтов, или 140 тысяч долларов.

    Торги провел аукционный дом Henry Aldridge & Son в городе Девицес в графстве Уилтшир. По данным ВВС, в меню указаны блюда, которые были поданы техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года.

    В списке блюд — говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.

    С борта лайнера листок с меню забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. Перед тем как судно отправилось в свой первый и последний путь, Лайтхоллер передал меню своей жене. Он, кстати, оказался стал самым старшим по званию офицером, который выжил при крушении, и умер только в 1952 году.

    Известно, что на аукционе меню приобре выкупил британский коллекционером. Его имя не разглашается. Также на этом аукционе были проданы ключ от штурманской рубки — за 110 тысяч долларов и табличка погибшего стюарда Томаса Мюллена — за 80 тысяч долларов.

    «Титаник» отправился в Нью-Йорк из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики. Через 2 часа 40 минут пароход затонул. жертвами кораблекрушения стали около 1,5 тысячи человек. Еще 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

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