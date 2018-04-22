Умер актер из «Остина Пауэрса» Верн Тройер

Американский актер и
стендап-комик Верн Тройер, известный своими ролями в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет.
Как сообщает издание TMZ, Тройер скончался в больнице в Лос-Анджелесе, где он находился после госпитализации с начала апреля. По данным полиции, актер попал в больницу с отравлением алкоголем. Также он проявлял склонность к самоубийству. Отмечается, что Тройер много лет боролся с алкогольной зависимостью.
Тройер был карликом, его рост составлял 81 сантиметр. Российскому зрителю он запомнился ролями в фильмах «„Остин Пауэрс: Голдмембер“, Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Гарри Поттер и Философский камень», «Люди в черном», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
Тройер был карликом, его рост составлял 81 сантиметр. Российскому зрителю он запомнился ролями в фильмах «„Остин Пауэрс: Голдмембер“, Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Гарри Поттер и Философский камень», «Люди в черном», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
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