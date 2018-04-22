Квартирник НТВ у Маргулиса <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
    •  

    Умер актер из «Остина Пауэрса» Верн Тройер

    комментировать
    • Кадр из фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер», реж. Джей Роуч, США, 2002 г.
    Умер актер из «Остина Пауэрса» Верн Тройер

    Умер актер из «Остина Пауэрса» Верн Тройер

    Умер актер из «Остина Пауэрса» Верн Тройер
  • Кадр из фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер», реж. Джей Роуч, США, 2002 г.

    • Американский актер и стендап-комик Верн Тройер, известный своими ролями в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет.

    Как сообщает издание TMZ, Тройер скончался в больнице в Лос-Анджелесе, где он находился после госпитализации с начала апреля. По данным полиции, актер попал в больницу с отравлением алкоголем. Также он проявлял склонность к самоубийству. Отмечается, что Тройер много лет боролся с алкогольной зависимостью.

    Тройер был карликом, его рост составлял 81 сантиметр. Российскому зрителю он запомнился ролями в фильмах «„Остин Пауэрс: Голдмембер“, Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Гарри Поттер и Философский камень», «Люди в черном», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru