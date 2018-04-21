Под Петербургом пенсионер на Peugeot насмерть сбил ребенка

Во Всеволожском районе Ленинградской области пенсионер на Peugeot Boxer насмерть сбил десятилетнюю девочку.
По данным полиции, девочка на велосипеде переезжала дорогу по пешеходному переходу. Вместе с ребенком были взрослые. В этот момент на переход вылетел автомобиль Peugeot Boxer и сбил ребенка. По данным ТАСС, за рулем иномарки находился 69-летний мужчина.
На место ДТП прибыли медики, однако спасти девочку не смогли. Она скончалась в машине скорой помощи.
По факту происшествия проводится проверка.
На место ДТП прибыли медики, однако спасти девочку не смогли. Она скончалась в машине скорой помощи.
По факту происшествия проводится проверка.
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