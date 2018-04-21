Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  

    Под Петербургом пенсионер на Peugeot насмерть сбил ребенка

    комментировать

    Под Петербургом пенсионер на Peugeot насмерть сбил ребенка

    Под Петербургом пенсионер на Peugeot насмерть сбил ребенка

    Во Всеволожском районе Ленинградской области пенсионер на Peugeot Boxer насмерть сбил десятилетнюю девочку.

    По данным полиции, девочка на велосипеде переезжала дорогу по пешеходному переходу. Вместе с ребенком были взрослые. В этот момент на переход вылетел автомобиль Peugeot Boxer и сбил ребенка. По данным ТАСС, за рулем иномарки находился 69-летний мужчина.

    На место ДТП прибыли медики, однако спасти девочку не смогли. Она скончалась в машине скорой помощи.

    По факту происшествия проводится проверка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru