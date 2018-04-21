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    В Подмосковье из-за непогоды пострадали семь человек

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    • Фото: julskluch , kristina_gy / instagram.com
    В Подмосковье <nobr>из-за</nobr> непогоды пострадали семь человек

    В Подмосковье из-за непогоды пострадали семь человек

    В Подмосковье <nobr>из-за</nobr> непогоды пострадали семь человек
  • Фото: julskluch , kristina_gy / instagram.com

    • Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали из-за шквалистого ветра в Московской области.

    Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Пресс-служба губернатора Подмосковья: «В результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, среди них один ребенок. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в медучреждения области, им оказывается вся необходимая медицинская помощь».

    Ранее сообщалось, что в Москве жертвой урагана стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.

    В Москве и области продолжает действовать штормовое предупреждение. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Кроме того, в столице ночью может пойти мокрый снег. Ожидается понижение температуры до минус 5 градусов.

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