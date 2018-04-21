Непогода оставила без света почти 45 тысяч жителей Центральной России

Почти 45 тысяч жителей Центральной России остались без света
из-за непогоды.
Как сообщили в Центральном региональном центре МЧС РФ, без света остались свыше 500 населенных пунктов в Тульской, Тверской, Ивановской, Рязанской, Смоленской и Московской областях. От энергоснабжения отключены 554 населенных пункта, в которых проживают 44 тысячи 930 человек.
Кроме того, в Брянске и Рязани два человека госпитализированы с травмами, передает «Интерфакс». Между тем ТАСС сообщает о 25 пострадавших в Москве, Московской, Брянской и Рязанской областях.
Ранее сообщалось, что жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.
В Москве и области продолжает действовать штормовое предупреждение. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Кроме того, в столице ночью может пойти мокрый снег.
Кроме того, в Брянске и Рязани два человека госпитализированы с травмами, передает «Интерфакс». Между тем ТАСС сообщает о 25 пострадавших в Москве, Московской, Брянской и Рязанской областях.
Ранее сообщалось, что жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.
В Москве и области продолжает действовать штормовое предупреждение. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Кроме того, в столице ночью может пойти мокрый снег.
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