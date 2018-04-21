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    Непогода оставила без света почти 45 тысяч жителей Центральной России

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    • Фото: rudakova__anna , press__mo / instagram.com
    Непогода оставила без света почти 45 тысяч жителей Центральной России

    Непогода оставила без света почти 45 тысяч жителей Центральной России

    Непогода оставила без света почти 45 тысяч жителей Центральной России
  • Фото: rudakova__anna , press__mo / instagram.com

    • Почти 45 тысяч жителей Центральной России остались без света из-за непогоды.

    Как сообщили в Центральном региональном центре МЧС РФ, без света остались свыше 500 населенных пунктов в Тульской, Тверской, Ивановской, Рязанской, Смоленской и Московской областях. От энергоснабжения отключены 554 населенных пункта, в которых проживают 44 тысячи 930 человек.

    Кроме того, в Брянске и Рязани два человека госпитализированы с травмами, передает «Интерфакс». Между тем ТАСС сообщает о 25 пострадавших в Москве, Московской, Брянской и Рязанской областях.

    Ранее сообщалось, что жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.

    В Москве и области продолжает действовать штормовое предупреждение. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Кроме того, в столице ночью может пойти мокрый снег.

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