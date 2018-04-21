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    Боевики сдали сирийской армии склады с боеприпасами

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    • Фото: SANA / facebook.com
    Боевики сдали сирийской армии склады с боеприпасами

    Боевики сдали сирийской армии склады с боеприпасами

    Боевики сдали сирийской армии склады с боеприпасами
  • Фото: SANA / facebook.com

    • Сирийские экстремисты сдали правительственным войскам склады с большим числом боеприпасов.

    Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Юрий Евтушенко: «В соответствии с соглашением, под контролем представителей центра по примирению экстремисты передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики 30 единиц бронетехники, три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, шесть минометов, три противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тысяч боеприпасов к различному стрелковому оружию».

    Евтушенко добавил, что российский центр по примирению приступил к выводу боевиков и их семей из района Восточный Каламун. Для этого был открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба, передает ТАСС.

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