В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ

Суд в Латвии арестовал защитника русских школ Александра Гапоненко за деятельность, направленную против государства.
Суд в Риге арестовал Александра Гапоненко, лидера «Штаба защиты русских школ и незарегистрированной общественной организации „Конгресс неграждан“». Об этом в субботу местным СМИ сообщила адвокат Гапоненко Имма Янсоне, передает «Интерфакс».
Гапоненко был задержан накануне по подозрению в деятельности, направленной против государственного суверенитета и территориальной целостности Латвии. Как сообщил РИА Новости друг активиста, общественный деятель Владимир Линдерман, при задержании латышские правоохранители бросали его на землю, придавливали и царапали. В знак протеста против «произвола органов безопасности Латвии» задержанный Гапоненко объявил голодовку.
Александр Гапоненко — один из лидеров общественного движения за сохранение в Латвии образования на русском языке. Напомним, в начале апреля президент страны Раймондс Вейонис подписал закон, согласно которому к 2021 году все школы в стране должны перейти на обучение на латышском языке.
Представители русской общины считают этот закон нарушением прав человека и «геноцидом русских», так как почти во всех школах нацменьшинств в Латвии занятия ведутся на русском языке, а русскоязычные составляют около 40% населения страны. С конца марта в разных городах Латвии проходят митинги и акции протеста против нового закона.
Гапоненко был задержан накануне по подозрению в деятельности, направленной против государственного суверенитета и территориальной целостности Латвии. Как сообщил РИА Новости друг активиста, общественный деятель Владимир Линдерман, при задержании латышские правоохранители бросали его на землю, придавливали и царапали. В знак протеста против «произвола органов безопасности Латвии» задержанный Гапоненко объявил голодовку.
Александр Гапоненко — один из лидеров общественного движения за сохранение в Латвии образования на русском языке. Напомним, в начале апреля президент страны Раймондс Вейонис подписал закон, согласно которому к 2021 году все школы в стране должны перейти на обучение на латышском языке.
Представители русской общины считают этот закон нарушением прав человека и «геноцидом русских», так как почти во всех школах нацменьшинств в Латвии занятия ведутся на русском языке, а русскоязычные составляют около 40% населения страны. С конца марта в разных городах Латвии проходят митинги и акции протеста против нового закона.
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