«Это только разминка»: москвичей предупредили о надвигающемся пике непогоды

Синоптики предупредили москвичей, что пик непогоды придется на ночь 22 апреля.
Как отметили в центре погоды «Фобос», ураган, который сегодня днем вырывал деревья в Москве, был только «разминкой». Еще более сильный ветер и ливни ожидаются в столице в ночь на воскресенье, передает РИА Новости.
Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос»: «То, что прошло сейчас, — это только первая тема, разминка. Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье».
Напомним, погода в столице резко ухудшилась сегодня днем. Жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.
В Москве и области продолжает действовать штормовое предупреждение. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Кроме того, в столице ночью может пойти мокрый снег.
Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос»: «То, что прошло сейчас, — это только первая тема, разминка. Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье».
Напомним, погода в столице резко ухудшилась сегодня днем. Жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.
В Москве и области продолжает действовать штормовое предупреждение. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Кроме того, в столице ночью может пойти мокрый снег.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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