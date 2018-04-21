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    «Это только разминка»: москвичей предупредили о надвигающемся пике непогоды

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    • Фото: bator_khundaev / instagram.com
    «Это только разминка»: москвичей предупредили о надвигающемся пике непогоды

    «Это только разминка»: москвичей предупредили о надвигающемся пике непогоды

    «Это только разминка»: москвичей предупредили о надвигающемся пике непогоды
  • Фото: bator_khundaev / instagram.com

    • Синоптики предупредили москвичей, что пик непогоды придется на ночь 22 апреля.

    Как отметили в центре погоды «Фобос», ураган, который сегодня днем вырывал деревья в Москве, был только «разминкой». Еще более сильный ветер и ливни ожидаются в столице в ночь на воскресенье, передает РИА Новости.

    Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос»: «То, что прошло сейчас, — это только первая тема, разминка. Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье».

    Напомним, погода в столице резко ухудшилась сегодня днем. Жертвой урагана в Москве стала девочка, а в подмосковных Мытищах погиб мужчина. Всего же, по последним официальным данным, в результате удара стихии в столице пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы.

    В Москве и области продолжает действовать штормовое предупреждение. Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Кроме того, в столице ночью может пойти мокрый снег.

    Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.

    Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.

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