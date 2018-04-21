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    Кадыров пригласил госсекретаря США в чеченские тюрьмы

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    Кадыров пригласил госсекретаря США в чеченские тюрьмы

    Кадыров пригласил госсекретаря США в чеченские тюрьмы

    Глава Чечни ответил на претензии Госдепа и обвинил США в расовой дискриминации.

    Рамзан Кадыров обратил внимание на ежегодный доклад Госдепа о правах человека в мире и заявление исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана, который во время презентации призвал «обратить внимание на безнаказанность нарушений прав человека в Чечне».

    Кадыров подчеркнул, что в словах Салливана «нет и доли правды», и предположил, что тот «перепутал ситуацию в Чечне с ситуацией в Америке». Кадыров предложил Салливану лично убедиться в том, что дела с правами человекам в Чечне обстоят лучше, чем в Чечне.

    Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан, не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется».

    В США же, по словам Кадырова, «потомки африканцев лишены элементарных прав на свободу слова, доступа к образованию, карьерного роста, неприкосновенности жизни». Кроме того, глава Чечни заявил, что власти США не в состоянии защитить школьников от насильников и убийц.

    Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни раскритиковал антироссийские санкции и призвал Салливану «не смешить народ баснями заботы о правах человека».

    Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Бессовестным выглядит „обеспокоенность“ США о правах человека в России в целом. В Вашингтоне стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить рабочих заработной платы, обречь их на жалкое существование. Этого не будет! Мы сумеем достойно выйти из ситуации! А Джона Салливана прошу, хотя бы не смешить народ баснями заботы о правах человека».

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