Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места боя в дагестанском Дербенте.
Операция началась после получения информации о бандитах, которые собираются устроить теракт на майские праздники. Позднее в разных частях города были обнаружены две группы боевиков.
Бандиты отказались сложить оружие и открыли огонь по стражам порядка. В ходе скоротечных перестрелок девять злоумышленников были ликвидированы.
Как подчеркнули в НАК, один сотрудник спецназа получил легкое ранение. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Также сегодня стало известно о ликвидации сторонника ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), который собирался устроить теракт в Ставрополе. У боевика нашли схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и краевого управления ФСБ.
Бандиты отказались сложить оружие и открыли огонь по стражам порядка. В ходе скоротечных перестрелок девять злоумышленников были ликвидированы.
Как подчеркнули в НАК, один сотрудник спецназа получил легкое ранение. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Также сегодня стало известно о ликвидации сторонника ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), который собирался устроить теракт в Ставрополе. У боевика нашли схемы расположения и подходов к зданиям регионального правительства и краевого управления ФСБ.
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