Ураган повалил вагончик и убил мужчину в Подмосковье

Источник сообщил о первой жертве столичного урагана.
По предварительным данным, в результате шторма в Мытищинском районе Подмосковья погиб 35-летний мужчина. Ветер опрокинул строительный вагончик, который упал на мужчину. В результате он получил смертельную травму, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Информацию о обнаружения тела мужчины подтвердили в полиции.
Отметим, что ранее сегодня Сергей Собянин сообщил, что из-за ураганного ветра, который повалил сотни деревьев, в больницы попали семь человек. Один из пострадавших детей находится в тяжелейшем состоянии. При этом поступали и сообщения о 20 пострадавших в результате урагана.
Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. Кроме того, проблемы с движением поездов появились на Ярославском, Горьковском и Савёловском направлениях Московской железной дороги.
Информацию о обнаружения тела мужчины подтвердили в полиции.
Отметим, что ранее сегодня Сергей Собянин сообщил, что из-за ураганного ветра, который повалил сотни деревьев, в больницы попали семь человек. Один из пострадавших детей находится в тяжелейшем состоянии. При этом поступали и сообщения о 20 пострадавших в результате урагана.
Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. Кроме того, проблемы с движением поездов появились на Ярославском, Горьковском и Савёловском направлениях Московской железной дороги.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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