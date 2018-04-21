Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  

    Ураган повалил вагончик и убил мужчину в Подмосковье

    комментировать

    Ураган повалил вагончик и убил мужчину в Подмосковье

    Ураган повалил вагончик и убил мужчину в Подмосковье

    Источник сообщил о первой жертве столичного урагана.

    По предварительным данным, в результате шторма в Мытищинском районе Подмосковья погиб 35-летний мужчина. Ветер опрокинул строительный вагончик, который упал на мужчину. В результате он получил смертельную травму, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Информацию о обнаружения тела мужчины подтвердили в полиции.

    Отметим, что ранее сегодня Сергей Собянин сообщил, что из-за ураганного ветра, который повалил сотни деревьев, в больницы попали семь человек. Один из пострадавших детей находится в тяжелейшем состоянии. При этом поступали и сообщения о 20 пострадавших в результате урагана.

    Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. Кроме того, проблемы с движением поездов появились на Ярославском, Горьковском и Савёловском направлениях Московской железной дороги.

    Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.

    Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.

    Новости по теме

    Весна-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru