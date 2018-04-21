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    В Москве поваленные ветром деревья перекрыли три направления железной дороги

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    В Москве поваленные ветром деревья перекрыли три направления железной дороги

    В Москве поваленные ветром деревья перекрыли три направления железной дороги

    На трех направлениях железной дороги задерживаются поезда. Штормовой ветер обрушил на пути деревья, которые повредили оборудование.

    Проблемы с движением поездов сейчас наблюдаются на Ярославском, Горьковском и Савёловском направлениях, сообщили РГ в пресс-службе Московской железной дороги.

    Железнодорожники сейчас очищают пути от упавших деревьев и ремонтируют стрелочные переводы. Отмечается, что поезда пока пропускаются в ручном режиме, скорость снижена. В расписание железной дороги внесены изменения.

    Известно об одном погибшем в Мытищах. Ранее источник в МЧС сообщил ТАСС о почти 20 пострадавших от сильного ветра в Москве, которым понадобилась медицинская помощь. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что госпитализированных семеро. Среди них есть дети. Один ребенок — в тяжелейшем состоянии.

    Ветром повалены сотни деревьев, отметил столичный градоначальник.

    Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром.


    Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что погода «реально опасна».


    Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.

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