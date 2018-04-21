В Москве поваленные ветром деревья перекрыли три направления железной дороги

На трех направлениях железной дороги задерживаются поезда. Штормовой ветер обрушил на пути деревья, которые повредили оборудование.
Проблемы с движением поездов сейчас наблюдаются на Ярославском, Горьковском и Савёловском направлениях, сообщили РГ в пресс-службе Московской железной дороги.
Железнодорожники сейчас очищают пути от упавших деревьев и ремонтируют стрелочные переводы. Отмечается, что поезда пока пропускаются в ручном режиме, скорость снижена. В расписание железной дороги внесены изменения.
Известно об одном погибшем в Мытищах. Ранее источник в МЧС сообщил ТАСС о почти 20 пострадавших от сильного ветра в Москве, которым понадобилась медицинская помощь. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что госпитализированных семеро. Среди них есть дети. Один ребенок — в тяжелейшем состоянии.
Ветром повалены сотни деревьев, отметил столичный градоначальник.
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром.
Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что погода «реально опасна».
Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.
Железнодорожники сейчас очищают пути от упавших деревьев и ремонтируют стрелочные переводы. Отмечается, что поезда пока пропускаются в ручном режиме, скорость снижена. В расписание железной дороги внесены изменения.
Известно об одном погибшем в Мытищах. Ранее источник в МЧС сообщил ТАСС о почти 20 пострадавших от сильного ветра в Москве, которым понадобилась медицинская помощь. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что госпитализированных семеро. Среди них есть дети. Один ребенок — в тяжелейшем состоянии.
Ветром повалены сотни деревьев, отметил столичный градоначальник.
Погода в Москве резко ухудшилась после 16:00. Над городом нависли темные облака, пошел дождь, порывистый ветер стал валить деревья и легкие конструкции. В некоторых районах сверкали молнии и гремел гром.
Гроза в Москве: есть пострадавшие #гроза #Москва https://t.co/WxzcnkNz00 pic.twitter.com/FBdZqKUGtW— Gismeteo News (@GismeteoNews) 21 апреля 2018 г.
Ранее в Москве и области было объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать сутки. Жителей города предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с и грозе. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — третий из четырех. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что погода «реально опасна».
Смоленский б-р, д. 7. Полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца из-за падения части кровли на дорогу. Движение на месте регулируется сотрудниками ГИБДД по встречной полосе. Откажитесь от использования машин! Лучше оставайтесь дома — штормовое предупреждение! pic.twitter.com/k0ZvYuGK5T— ЦОДД (@gucodd) 21 апреля 2018 г.
Из-за непогоды было решено закрыть ВДНХ и парк Горького для посетителей. А в метро пассажиров предупреждали о непогоде по громкой связи.
Комментарии