НАК: уничтоженные в Дагестане боевики планировали теракт на майские праздники

Национальный антитеррористический комитет сообщил о девятерых ликвидированных в ходе КТО бандитах.
Девять боевиков были ликвидированы в субботу в ходе спецоперации ФСБ и МВД в Дербенте и Дербентском районе в Дагестане. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет, передает «Интерфакс».
Из сообщения НАК: «Была получена информация о том, что на территории города Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на Первомайские праздники. В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях города. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы».
В НАК добавили, что среди гражданского населения пострадавших нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение.
В субботу в Дербенте и Дербентском районе республики был объявлен режим контртеррористической операции. Днем источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе спецоперации в Дербенте были ликвидированы четверо членов бандформирования. Позднее стало известно о ликвидации еще троих боевиков, их личности уже установлены: все они были местными жителями.
Из сообщения НАК: «Была получена информация о том, что на территории города Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на Первомайские праздники. В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях города. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы».
В НАК добавили, что среди гражданского населения пострадавших нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение.
В субботу в Дербенте и Дербентском районе республики был объявлен режим контртеррористической операции. Днем источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе спецоперации в Дербенте были ликвидированы четверо членов бандформирования. Позднее стало известно о ликвидации еще троих боевиков, их личности уже установлены: все они были местными жителями.
Комментарии